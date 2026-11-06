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Ponsarnau quiere dar "otro puñetazo sobre la mesa" en Girona

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Bilbao, 6 nov (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, subrayó que afrontan la visita al FIATC Girona con la intención de "dar otro puñetazo sobre la mesa", como considera que supuso la victoria que lograron la pasada jornada en la pista del Joventut.

"Vamos a ver si tenemos la fuerza, la energía y la inspiración. Sobre todo, será muy importante saber gestionar los momentos complicados que seguro que ellos nos van a plantear, porque a veces es abrumador lo que te proponen", subrayó el técnico de los 'hombres de negro' en la rueda de prensa previa al encuentro.

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"Tenemos que ir juntos a las trincheras y dar la respuesta adecuada como equipo, siempre desde la energía. Si nos falta energía, no tenemos nada que hacer", apostilló Ponsarnau, quien avanzó que recupera para este partido a Krampelj, aunque mantiene la duda de Normantas, aquejado de un proceso vírico durante la semana, y de "un par de lesiones" de otros jugadores que no desveló y cuya evolución habrá que valorar en las próximas horas.

Acerca de su rival, el técnico recordó que el Girona es el equipo que más balones roba de la Liga, una circunstancia que les obligará a estar "lúcidos" y "agresivos" en el pase para "dinamizar el ataque y encontrar mejores tiros".

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También destacó el papel de dos jugadores "muy especiales" y "superanotadores" como Jassel Pérez y Mac McClung. A nivel de club, puso el acento en la "enorme ilusión" de un proyecto que "va creciendo de una forma moderna y catalana" de la mano de "un tío impresionante" como Marc Gasol.

"Moncho (Fernández) ha encajado perfecto. Además de su calidad como entrenador, es una persona carismática. Es el técnico perfecto para que el proyecto vaya dando pasos", destacó.

Por otro lado, sobre el estado de forma de su equipo, señaló que, aunque "en lo subjetivo siempre tienes la sensación de que tienes que mejorar más", desde un punto de vista objetivo cree que están "bastante bien", teniendo en cuenta la cantidad de jugadores nuevos, incluso en la ACB, que todavía deben acoplarse al estilo del equipo.

"Lo más positivo es que lo que tenemos entre manos creo que nos puede hacer dar un paso más adelante. Vamos a ser un equipo diferente al del año pasado en algunas características. Podemos jugar al baloncesto mejor que el año pasado, pero en los momentos 'clutch' tenemos que crecer en recursos porque, si no, vamos a ser previsibles", explicó. EFE

ibn/jas/cmm

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