Ouigo cancela ocho servicios ferroviarios el miércoles por la huelga general, mantiene 17

Guardar

Madrid, 6 nov (EFE).- Ouigo ha informado de la cancelación de ocho servicios ferroviarios el miércoles 11 de noviembre consecuencia de la huelga general, mientras que los dieciséis trenes restantes que el operador tenía programados sí que circularán.

El operador ferroviario ha informado de que todos los afectados han sido notificados a través del email asociado a la reserva y que podrán cambiar su billete sin coste o solicitar la devolución íntegra de su importe, además de recibir en ambos casos una compensación adicional no reembolsable del 50 % del coste del billete.

PUBLICIDAD

Los trenes cancelados el miércoles 11 son: Madrid-Valencia con salida a las 7:15 horas, Valencia-Madrid a las 10:27, Valladolid-Alicante a las 13:00, Madrid-Murcia a las 16:15, Alicante-Madrid a las 18:00, Madrid-Valencia a las 18:15 horas, Murcia-Madrid a las 19:53 y Valencia-Madrid con salida a las 20:57 horas.

En el comunicado, Ouigo ha manifestado su completo respeto al ejercicio del derecho fundamental de huelga. EFE