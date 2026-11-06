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Norman Foster diseña el Duomo del fútbol milanés

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Carlos Expósito

Roma (Italia), 6 nov (EFE).- Una vanguardista silueta que evoca las agujas del Duomo de Milán: así será el Generali Stadium, diseñado por el prestigioso arquitecto británico Norman Foster, uno de los responsables del proyecto de nuevo estadio que compartirán Inter y Milan a partir de 2031 con capacidad para 71.500 espectadores.

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La propuesta arquitectónica diseñada por su estudio, Foster + Partners, en colaboración con MANICA, plantea un nuevo estadio capaz de trasladar el espíritu del mítico Giuseppe Meazza, conocido como San Siro, que será demolido, a una nueva era.

"Toda gran ciudad se define por lugares que pasan a formar parte de su identidad. Inspirado en el patrimonio arquitectónico y la cultura del diseño de Milán, el Generali Stadium fue concebido para convertirse en uno de esos lugares", informaron ambos clubes.

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"Monumental y milanés"

Detrás del proyecto se encuentra uno de los más prestigiosos e influyentes arquitectos del mundo, responsable de, entre otros, la cúpula del Reichstag en Berlín, el estadio de Wembley, aeropuertos como los de Hong Kong y Pekín, la torre de Collserola en Barcelona y el Metro de Bilbao.

Ganador del premio Pritzker, considerado como el 'Nobel de la arquitectura' en 1999, y del Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009, a Foster siempre le impresionaron e influyeron los edificios de Milán, como la Galería Vittorio Emanuele, La Scala o el Duomo.

"Monumental y milanés". Así definió el británico en una entrevista con La Gazzetta dello Sport el nuevo estadio, que se construirá con vistas a la temporada 2031-2032 con el objetivo de que sea, además, una de las sedes para la Eurocopa de 2032 que Italia organiza junto a Turquía.

El proyecto cuenta con el respaldo de los propietarios de ambas entidades, RedBird Capital Partners, en el caso del Milan, y Oaktree, propietario del Inter, que consideran la nueva instalación una inversión estratégica para reforzar la competitividad deportiva y las posibilidades de crecimiento de los dos clubes.

El nuevo estadio tendrá dos niveles de gradas que formarán un anillo continuo de 360 grados, con el objetivo de acercar a los espectadores al terreno de juego.

Las dos curvas, uno de los elementos más representativos del ambiente futbolístico de San Siro, tendrán un protagonismo especial, con graderíos de hasta 37 grados de inclinación.

La estructura exterior estará marcada por un entramado de hormigón en forma de X sucesivas, inspirado tanto en la tradición de la ingeniería italiana como en los elementos arquitectónicos del Duomo, la catedral de Milán.

La cubierta, de doble curvatura, completará la silueta del recinto e incorporará paneles fotovoltaicos y soluciones destinadas a optimizar la acústica y reducir el impacto medioambiental.

El estadio llevará el nombre de Generali, aseguradora italiana que alcanzó un acuerdo de patrocinio de los derechos de denominación.

La iniciativa forma parte de un proyecto de regeneración urbana de 281.000 metros cuadrados que transformará los terrenos del entorno en un nuevo distrito con zonas verdes, espacios públicos, establecimientos comerciales y áreas de ocio. EFE

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