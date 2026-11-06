Espana agencias

Nogueras (Junts) se abre a hablar con el PSOE tras el 29N si Cataluña está "en el centro"

27/10/2026 La vicepresidenta de Junts, Miriam Nogueras, durante la presentación de los cabeza de lista de Junts per Catalunya, a 27 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Junts ha presentado sus principales candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre (29N). POLITICA David Zorrakino - Europa Press
27/10/2026 La vicepresidenta de Junts, Miriam Nogueras, durante la presentación de los cabeza de lista de Junts per Catalunya, a 27 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Junts ha presentado sus principales candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre (29N). POLITICA David Zorrakino - Europa Press
Guardar

La portavoz de Junts en el Congreso y candidata a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha afirmado este viernes que se podrían sentar a negociar con el PSOE tras el 29N si se dan ciertas condiciones y estas se cumplen, porque así Cataluña estaría "en el centro".

Entre las demandas que Nogueras ha puesto sobre la mesa están la delegación de competencias en inmigración; que se apruebe la oficialidad del catalán en la Unión Europea, y que Cataluña gestione sus impuestos, ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha vinculado una eventual negociación a que los votos de su partido sean "determinantes", cosa que espera.

Ha defendido el papel central de Cataluña en Madrid mientras Cataluña no sea independiente: "Lo que debemos conseguir es que en Madrid no se pueda decidir absolutamente nada si no es con Cataluña".

PUBLICIDAD

PP Y VOX

Preguntada por si el bloque de PP y Vox puede contar con los votos de Junts para conformar un futuro Gobierno, lo ha negado: "Esta decisión ya la tomamos en el 2023. Yo quiero recordar a todo el mundo que en el 2023 ganó al PP, y el PP no gobierna gracias a Junts".

Ha reivindicado a Junts como centro y ha lamentado que se les sitúe del lado de PP y Vox cuando critican las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ven "arrastrado por la extrema izquierda".

VIVIENDA

Ha asegurado que la propuesta de Junts en vivienda era "de consenso" y no de máximos y ha insistido en que es el PSOE quien más ha votado junto a PP y Vox en el Congreso ante las críticas que señalan a los posconvergentes.

Ha explicado que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se puso en contacto con Junts para negociar el decreto a partir de la propuesta posconvergente pero que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "decidió que nuestro real decreto se iba a un cajón".

"El señor Sánchez no tenía ningunas ganas de sacar adelante este real decreto y seguramente tenía muchas más ganas de convocar elecciones", ha dicho.

11N

Respecto a la huelga general del 11 de noviembre, Nogueras ha expresado que el derecho es "fundamental" y que la huelga se convoca a causa del elevado coste de vida, de la energía, de la vivienda y también del estado de las infraestructuras, resultado de "malas" decisiones y políticas del Ejecutivo.

"Me da la sensación también de que los sindicatos que convocan esta huelga son sindicatos que están al servicio de los partidos que han tomado estas malas decisiones", ha dicho.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dardo de Noor Ben Yessef a Sarah Santaolalla en el estreno de La Séptima por Javier Ruiz: “No te pongas celosa”

El elogio de la presentadora a su jefe,provocó una réplica inmediata de su compañera, pareja del periodista: “Ya has cobrado, tranquila”

El dardo de Noor Ben Yessef a Sarah Santaolalla en el estreno de La Séptima por Javier Ruiz: “No te pongas celosa”

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Las autoridades confirmaron ayer la entrega a las familias de los cuerpos de 66 víctimas del accidente de Urda. ‘Cadena Ser’ publicaba que Koldo acusa al PP de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez, y horas después la Guardia Civil detuvo a seis personas en una nueva operación del caso Koldo. Todas las encuestas dan una ventaja holgada a PP y Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla

Desde la institución han precisado que la confirmación pública de las diligencias responde al “gran interés público” que ha despertado el caso, aunque han evitado ofrecer más detalles sobre el contenido de la investigación

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Pilar Rubio (48 años): “Tomo caldo de huesos todos los días, y lo preparo horneando la carne y la verdura y cociéndola a fuego lento durante 9 horas”

El enorme potencial nutritivo de este caldo, debido a su alto contenido en colágeno y su bajo aporte calórico, ha catapultado su popularidad en redes sociales

Pilar Rubio (48 años): “Tomo caldo de huesos todos los días, y lo preparo horneando la carne y la verdura y cociéndola a fuego lento durante 9 horas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla

Miguel Ángel Revilla cree que Vox saldrá del 29N con la capacidad de imponer “condiciones tremendas” al PP, que sacaría “menos votos que la última vez”

La OCU señala el “efecto cohete y pluma” con el que las gasolineras automáticas no han aplicado los descuentos del Gobierno

Las reclamaciones de los militares a los partidos políticos de cara al 29-N: profesión de riesgo, salarios más altos y reformas laborales

ECONOMÍA

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La especulación llega al campo: 900 fondos buitre controlan tierras por valor de 100.000 M€ y bloquean el acceso de jóvenes agricultores al agua y la tierra

Las pensiones españolas, las más generosas de la Unión Europea, absorben un tercio de la recaudación fiscal del Estado

DEPORTES

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”