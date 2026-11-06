Nogueras (Junts) se abre a hablar con el PSOE tras el 29N si Cataluña está "en el centro"

27/10/2026 La vicepresidenta de Junts, Miriam Nogueras, durante la presentación de los cabeza de lista de Junts per Catalunya, a 27 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Junts ha presentado sus principales candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre (29N). POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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La portavoz de Junts en el Congreso y candidata a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha afirmado este viernes que se podrían sentar a negociar con el PSOE tras el 29N si se dan ciertas condiciones y estas se cumplen, porque así Cataluña estaría "en el centro".

Entre las demandas que Nogueras ha puesto sobre la mesa están la delegación de competencias en inmigración; que se apruebe la oficialidad del catalán en la Unión Europea, y que Cataluña gestione sus impuestos, ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

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Asimismo, ha vinculado una eventual negociación a que los votos de su partido sean "determinantes", cosa que espera.

Ha defendido el papel central de Cataluña en Madrid mientras Cataluña no sea independiente: "Lo que debemos conseguir es que en Madrid no se pueda decidir absolutamente nada si no es con Cataluña".

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PP Y VOX

Preguntada por si el bloque de PP y Vox puede contar con los votos de Junts para conformar un futuro Gobierno, lo ha negado: "Esta decisión ya la tomamos en el 2023. Yo quiero recordar a todo el mundo que en el 2023 ganó al PP, y el PP no gobierna gracias a Junts".

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Ha reivindicado a Junts como centro y ha lamentado que se les sitúe del lado de PP y Vox cuando critican las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ven "arrastrado por la extrema izquierda".

VIVIENDA

Ha asegurado que la propuesta de Junts en vivienda era "de consenso" y no de máximos y ha insistido en que es el PSOE quien más ha votado junto a PP y Vox en el Congreso ante las críticas que señalan a los posconvergentes.

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Ha explicado que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se puso en contacto con Junts para negociar el decreto a partir de la propuesta posconvergente pero que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "decidió que nuestro real decreto se iba a un cajón".

"El señor Sánchez no tenía ningunas ganas de sacar adelante este real decreto y seguramente tenía muchas más ganas de convocar elecciones", ha dicho.

11N

Respecto a la huelga general del 11 de noviembre, Nogueras ha expresado que el derecho es "fundamental" y que la huelga se convoca a causa del elevado coste de vida, de la energía, de la vivienda y también del estado de las infraestructuras, resultado de "malas" decisiones y políticas del Ejecutivo.

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"Me da la sensación también de que los sindicatos que convocan esta huelga son sindicatos que están al servicio de los partidos que han tomado estas malas decisiones", ha dicho.