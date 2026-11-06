Miguel Sánchez Migallón se incorpora a la convocatoria de los Hispanos

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Redacción deportes, 6 nov (EFE).- Miguel Sánchez Migallón, especialista defensivo del RK Partizán se ha unido a la convocatoria de los Hispanos para el partido ante Portugal en Vigo, correspondiente a la segunda jornada de la EHF Euro Cup.

Sánchez-Migallón se une a la selección que dirige Jordi Ribera, que, tras el empate cosechado en el Jyske Bank Boxen ante Dinamarca (28-28), afronta otro reto de primer nivel como es ese duelo ante el combinado portugués, que suma tres victorias consecutivas ante España.

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El jugador nacido en Ciudad Real volverá a vestir la camiseta de los Hispanos tras haberlo hecho por última vez en mayo de 2025, con motivo del clasificatorio al EHF EURO 2026, un Italia - España en el Palazzetto dello Sport Fasano en el que el especialista defensivo fue clave para que la selección española se llevase dos puntos vitales tras el 29-33 final.

Año y medio después, el jugador del Partizan volverá a ponerse a las órdenes de Jordi Ribera, con el aval de un brillante arranque de temporada que se ha refrendado en el grupo de la muerte de la EHF Champions League, donde se ha tenido que medir a potencias como One Veszprém HC, Füchse Berlin y FC Porto.

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- Convocatoria de la selección española de balonmano:

. Portería: Sergey Hernández Ferrer (Barcelona) y Gonzálo Pérez de Vargas Moreno (THW Kiel, GER).

. Centrales: Agustín Casado Marcelo (Montpellier HB, FRA), Ian Tarrafeta Serrano (HBC Nantes, FRA), y Petar Cikusa Jilicic (Barcelona).

. Laterales Derechos: Imanol Garciandia Alustiza (HBC Nantes, FRA), Álex Dujshebaev Dovichebaeva (Gummersbach, GER) y Marcos Fis Ballester (BM Granollers).

. Laterales Izquierdos: Jan Gurri Aregay (Sporting C.P., POR), y Antonio Serradilla Cuenca (SC Magdeburg, GER).

. Extremos Derechos: Aleix Gómez Abelló (Barcelona), y Antonio Martínez Llamazares (Oporto, POR).

. Extremos Izquierdos: Ian Barrufet Torrebejano (Barcelona), Daniel Fernández Jiménez (Barcelona) y Miguel Sánchez-Migallón Naranjo (RK Partizan, SCG).

. Pivotes: Jokin Aja Gárate (C.D. Torrebalonmano) y Víctor Romero Holguín (Sporting Lisboa, POR). EFE