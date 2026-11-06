Espana agencias

Melilla defiende seguir acogiendo menores mientras Marruecos no se haga cargo de ellos

Guardar

Melilla, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Melilla ha defendido seguir acogiendo y manteniendo a menores extranjeros no acompañados en la ciudad mientras no se apruebe alguna norma “o algo que nos diga que estos niños pueden volver a su propio país”, a Marruecos.

“Espero que el país, en algún momento, se haga cargo de sus hijos y que tenga la capacidad para poder responder ante ello”, ha afirmado la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, durante su intervención en el pleno de la Asamblea, en la que se ha aprobado con carácter urgente la renovación del contrato de atención a menores migrantes en el centro de La Purísima.

PUBLICIDAD

La consejera ha compartido la tesis expuesta por el diputado de Vox, José Miguel Tasende, de que los más de 300 menores que acoge el Gobierno regional deben regresar a Marruecos con sus familias, pero ha puntualizado que estos menores “están pagando el problema de la gestión de su país”.

El líder de Vox ha reconocido que mientras el Gobierno de España no asuma los gastos derivados de la atención a los menores migrantes, tiene que ser el Ejecutivo regional el que tenga que asumir dicha labor.

PUBLICIDAD

En este sentido, la consejera ha asegurado que harán “todo lo posible” desde la Consejería de Políticas Sociales para tener “contentos” a los trabajadores del centro y a los menores atendidos “como debe ser”.

Es por eso por lo que, según ha explicado, han ampliado a dos años este nuevo contrato encargado a Tragsatec con cien plazas de acogida para menores, que es la “capacidad máxima que nos exige” el Gobierno central, estudian la posibilidad de aplicar subidas salariales a la plantilla, y ha anunciado la adquisición de nuevos materiales como camas y de módulos para ampliar el número de duchas y de sanitarios.

El objeto de adquirir nuevos módulos será para “desahogar un poco” a los módulos ya existentes y que pueda haber más espacio para los niños.

En definitiva, ha asegurado que se están haciendo “todas las cuestiones que están en nuestras manos” en torno a este asunto, aparte de la obra integral del centro, animando a la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, a que autorice dichas obras, ya que el edificio depende del Ministerio de Cultura.

El nuevo contrato ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox, Somos Melilla y un diputado no adscrito, mientras que CPM y PSOE se han abstenido “por responsabilidad con los trabajadores y con el servicio”. EFE

mrg/bfv/aam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Las autoridades confirmaron ayer la entrega a las familias de los cuerpos de 66 víctimas del accidente de Urda. ‘Cadena Ser’ publicaba que Koldo acusa al PP de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez, y horas después la Guardia Civil detuvo a seis personas en una nueva operación del caso Koldo. Todas las encuestas dan una ventaja holgada a PP y Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Feijóo irá a ‘El Hormiguero’ el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda

Según publica Europa Press, en el equipo de Feijóo no se ha tomado aún la decisión sobre su participación en el programa de David Broncano, en el que sí intervendrá el presidente de Vox, Santiago Abascal

Feijóo irá a ‘El Hormiguero’ el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

El Gobierno formaliza la candidatura del exgobernador del Banco de España para relevar a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

El restaurante tradicional en una de las plazas más bonitas de Madrid en el que ha cenado Dua Lipa: callos, rabo de toro y los huevos rotos de Casa Lucio

El restaurante El Landó, primo hermano del clásico Casa Lucio, ha compartido una imagen de la cantante en la que posa junto al chef y al jefe de sala de esta institución madrileña

El restaurante tradicional en una de las plazas más bonitas de Madrid en el que ha cenado Dua Lipa: callos, rabo de toro y los huevos rotos de Casa Lucio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Feijóo irá a ‘El Hormiguero’ el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda

Un policía detiene a un sospechoso de agresión sexual y este le denuncia por el robo de sus auriculares: la Justicia archiva el caso y el agente exige volver a su puesto

Feijóo refuerza su agenda latinoamericana con Kast y María Corina Machado durante la Cumbre Iberoamericana

El juez del ‘caso Plus Ultra’ rechaza investigar a Zapatero por malversación como pedía la Fiscalía por las joyas: seguirá imputado por fraude y contrabando

ECONOMÍA

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

Carlos Gil, asesor fiscal: “Si eres autónomo, te puedes deducir los gastos del seguro de salud de tus hijos”

La ayuda que puedes solicitar para pagar casi un 60% menos de luz en lo que queda de este año: un descuento para los hogares vulnerables

Así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2026: se titula ‘Corazonada’ y trata sobre historias compartidas

La tendencia en la que se paga por trabajar en pueblos de Francia o Irlanda: hasta 500 euros al día por ordeñar cabras y recoger aceitunas

DEPORTES

Jacobo Ramón, del gol salvador en el Santiago Bernabéu a pieza clave en el Como de Cesc Fábregas: “Es tímido, pero domina los duelos”

Jacobo Ramón, del gol salvador en el Santiago Bernabéu a pieza clave en el Como de Cesc Fábregas: “Es tímido, pero domina los duelos”

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”