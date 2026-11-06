Melilla defiende seguir acogiendo menores mientras Marruecos no se haga cargo de ellos

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Melilla, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Melilla ha defendido seguir acogiendo y manteniendo a menores extranjeros no acompañados en la ciudad mientras no se apruebe alguna norma “o algo que nos diga que estos niños pueden volver a su propio país”, a Marruecos.

“Espero que el país, en algún momento, se haga cargo de sus hijos y que tenga la capacidad para poder responder ante ello”, ha afirmado la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, durante su intervención en el pleno de la Asamblea, en la que se ha aprobado con carácter urgente la renovación del contrato de atención a menores migrantes en el centro de La Purísima.

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La consejera ha compartido la tesis expuesta por el diputado de Vox, José Miguel Tasende, de que los más de 300 menores que acoge el Gobierno regional deben regresar a Marruecos con sus familias, pero ha puntualizado que estos menores “están pagando el problema de la gestión de su país”.

El líder de Vox ha reconocido que mientras el Gobierno de España no asuma los gastos derivados de la atención a los menores migrantes, tiene que ser el Ejecutivo regional el que tenga que asumir dicha labor.

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En este sentido, la consejera ha asegurado que harán “todo lo posible” desde la Consejería de Políticas Sociales para tener “contentos” a los trabajadores del centro y a los menores atendidos “como debe ser”.

Es por eso por lo que, según ha explicado, han ampliado a dos años este nuevo contrato encargado a Tragsatec con cien plazas de acogida para menores, que es la “capacidad máxima que nos exige” el Gobierno central, estudian la posibilidad de aplicar subidas salariales a la plantilla, y ha anunciado la adquisición de nuevos materiales como camas y de módulos para ampliar el número de duchas y de sanitarios.

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El objeto de adquirir nuevos módulos será para “desahogar un poco” a los módulos ya existentes y que pueda haber más espacio para los niños.

En definitiva, ha asegurado que se están haciendo “todas las cuestiones que están en nuestras manos” en torno a este asunto, aparte de la obra integral del centro, animando a la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, a que autorice dichas obras, ya que el edificio depende del Ministerio de Cultura.

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El nuevo contrato ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox, Somos Melilla y un diputado no adscrito, mientras que CPM y PSOE se han abstenido “por responsabilidad con los trabajadores y con el servicio”. EFE

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