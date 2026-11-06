Luis García Plaza y Quique Sánchez Flores salen con dos delanteros

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Sevilla, 6 nov (EFE).- Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, insiste con su esquema de dos delanteros, aunque introduce, con respecto a la pasada jornada, dos cambios para medirse al Alavés de Quique Sánchez Flores, quien también apuesta por una doble punta compuesta por Toni Martínez y Lucas Boyé.

El senegalés Arouna Sangante entra por Castrín en el centro de la defensa y el suizo Rubén Vargas será, en el puesto del nigeriano Chidera Ejuke, titular por primera vez en la presente en un once sevillista compuesto por Odysseas; Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Vargas, Agoumé, Fofana, Félix; Isaac y Stassin.

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Para intentar salir de su serie de siete jornadas sin ganar, Quique Sánchez Flores cambia el sistema 4-2-3-1 con el que fue goleado hace una semana en Barcelona para emplear un 4-4-2 compuesto por Sivera; Valentini, Tenaglia, Koski, Yusi; Ibáñez, Guevara, Blanco, Ángel Pérez; Toni Martínez y Boyé. EFE

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