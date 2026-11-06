Los servicios mínimos en Correos en la huelga general llegan al 50 % para el voto postal

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Madrid, 6 nov (EFE).- Los servicios mínimos ordenados por el Ministerio del Interior para Correos con motivo de la huelga general del 11 de noviembre afectarán, en relación con el voto postal, hasta el 50 % de la plantilla en cuanto a los servicios de distribución.

Según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 50 % de la plantilla de Correos de las unidades de servicios especiales, en los turnos de mañana y de tarde, deberán acudir a sus puestos para la entrega a los electores de la documentación electoral.

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A ello se añade una persona responsable, con el fin de asegurar la apertura y cierre de la unidad y el control de los envíos.

Solamente en los servicios rurales de la entidad postal que cuenten con atención al público para la realización de todas las actividades relacionadas con el proceso electoral deberá trabajar el 100 % de la plantilla.

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En relación con los centros de tratamiento y curso, los servicios mínimos afectarán al 25 % de la plantilla de Correos para los envíos electorales y la propaganda electoral.

Sobre la admisión y entrega en las oficinas, Interior ha ordenado que, en aquellas con una plantilla de hasta cuatro trabajadores, estará activo un empleado por turno; en las de 5 y 8 trabajadores, habrá dos activos; y en las de plantilla superior a 8 personas, trabajarán obligatoriamente hasta 3 empleados por turno.

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En todos los supuestos anteriores, uno de los trabajadores por turno será el director o responsable de la oficina de Correos.

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una huelga general para el próximo miércoles, que afectará a todas las actividades laborales y funcionariales durante las 24 horas del día. EFE

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