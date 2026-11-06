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Los maquinistas mantienen la huelga en Renfe tras una nueva reunión con Cuerpo

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Madrid, 6 nov (EFE).- El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) mantiene la convocatoria de una huelga y paros parciales en el grupo Renfe para los próximos 10 y 12 de noviembre, respectivamente, después de una segunda reunión con el vicepresidente primero del Gobierno y titular de Economía, Carlos Cuerpo, que asumió de manera transitoria la titularidad del Ministerio de Transportes.

Se trata de una nueva reunión, tras la celebrada este jueves, a la que ha sido citado el secretario general de Semaf, Diego Martín, por el nuevo ministro de Transportes, nombrado después de la dimisión de Óscar Puente a raíz del accidente de trenes de Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas.

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Al término del encuentro, Cuerpo ha asegurado este viernes a los medios que el ministerio está trabajando "al máximo para cumplir unos compromisos que son importantes en materia de seguridad"

"Así nos lo señalan los sindicatos y vamos a poner toda la carne en el asador para hacerlo lo antes posible", ha destacado.

Aunque fuentes de la vicepresidencia primera han calificado la reunión de "muy productiva", en la que "se han producido avances concretos", Martín ha detallado a los medios que el ministerio les ha presentado bastante documentación que trata todas sus reivindicaciones, pero tienen que recibir aún más y analizarla, por lo que de momento mantienen las movilizaciones.

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Según la vicepresidencia primera, Cuerpo ha puesto sobre la mesa soluciones para abordar las reclamaciones en materia de seguridad por parte de los sindicatos y "nos hemos emplazado a cerrar con urgencia en los próximos días los detalles de las propuestas normativas".

Martín ha reconocido que Cuerpo ha manifestado durante el encuentro que está dispuesto a avanzar mucho más de lo que se venía avanzando y, de hecho, ha dado plazos de semanas para publicar una nueva regulación.

El sindicato analizará todo lo que le ha puesto encima de la mesa el ministerio y verá punto por punto si las reivindicaciones se cumplen o no, pero Martín ve difícil que esto se plasme en un papel en fechas tan próximas con las movilizaciones.

Aunque "lo que vemos es intención de avanzar y compromiso de cumplir con lo pactado en el mes de febrero, queremos hechos, no voluntades, que es lo que veníamos recibiendo hasta este mismo momento". "Textos publicados y regulación que afecte directamente a la seguridad de todo el sistema ferroviario", ha subrayado.

La documentación se refiere a todas las medidas propuestas por Semaf e incluso se ha tratados alguna que se ha originado después de la última tragedia en Urda que es sobre los sistemas de gestión de seguridad tanto de las operadoras como del administrador para la forma de actuar ante una caída del sistema de seguridad como el LZB o el ERTMS".

Es una especie de guía que en teoría tiene que publicar la agencia de seguridad para poder cambiar la forma de actuar de todos los profesionales ante cualquier situación similar, ha explicado.

Aunque "vemos un cambio de postura en la negociación, puesto que llevábamos seis meses sin ningún tipo de noticias sobre muchas materias y ahora mismo en 24 horas nos han dado información sobre varias y valoramos positivamente esa evolución, ahora mismo no es suficiente para poder desconvocar los paros", ha recalcado.

Todavía "no nos han avanzado todos los textos legales, nos lo avanzarán en las próximas horas y veremos si cumplen las expectativas, pero, de momento, creemos que es imposible su publicación o su regulación antes de los paros convocados", ha añadido. EFE

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