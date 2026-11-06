Espana agencias

Los madridistas Konaté, Camavinga, Tchouameni y Mbappé, en la lista de Zidane

Guardar

París, 6 nov (EFE).- Los jugadores del Real Madrid Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni y Kylian Mbappé figuran en la lista de convocados por el seleccionador francés, Zinedine Zidane, para los dos próximos partidos de Francia en la Liga de las Naciones.

En la lista de 23, para paliar las numerosas bajas, Zizou ha apostado por varios jugadores poco habituales, como Pablo Pagis, delantero del París FC.

PUBLICIDAD

Entre las bajas, destacan jugadores que no suelen faltar en las convocatorias de Zidane, como Ousmane Dembélé, Jules Koundé, William Saliba, Maxence Lacroix, Manu Koné, Estéban Lepaul o Maghnes Akliouche.

El seleccionador aseguró que todas esas bajas le dan la oportunidad de "ver caras nuevas" en la selección para los partidos contra Italia en San Siro el 12 de noviembre y frente a Turquía en Burdeos el 15.

PUBLICIDAD

Zidane se refirió al retorno a la selección de Mbappé, que abandonó la última convocatoria tras lesionarse en el primer partido,y no quiso desvelar si jugará en punta o en la banda.

"Es un jugador que puede jugar en varias posiciones, puede que le ponga en la suya favorita, en punta, no hay ningún problema con ello. Cuando convoco a un jugador es para que juegue en su posición natural, pero Kylian ha jugado en varias", dijo el técnico.

También regresa Tchouameni, aunque Zizou, que aseguró que prefiere por delante de la defensa a jugadores más creativos, no desveló si alineará al madridista de salida.

El seleccionador aseguró que quiere probar a jugadores menos habituales, entre los que destacó a Pablo Pagis, al que señaló que ha convocado para paliar la baja de Aklilouche.

Frente a la baja de Koundé, ha apostado por Malo Gusto, pese a que no tiene muchos minutos en el Chelsea, en lugar de otras opciones como Lucas Hernandez, que hizo un gran partido con el PSG contra el Barcelona.

"Hay muchas opciones y hay que tomar decisiones, pero la lista está abierta a todo el mundo. Creo que Malo Gusto lo merece", indicó el técnico.

En ese mismo puesto puede jugar Warren Zaïre-Emery, opción que ya ha probado Luis Enrique, pero Zizou aseguró que "esto no es el club" y que el parisiense ha sido convocado como centrocampista.

El seleccionador se deshizo en alabanzas con Desiré Doué, del que dijo que "tiene un gran talento" y que le recuerda a él sobre el terreno: "Es un jugador que escucha, que quiere mejorar, ganar y aprender de los veteranos, en todo eso me recuerda a mí.

Zidane reiteró que con respecto a los tres primeros partidos, el equipo tiene que mejorar en el aspecto ofensivo: "Pero no estoy preocupado, son cosas que vendrán con el tiempo. Pero si miras las estadísticas, tenemos la posesión, el 92 % de los pases y no se traduce en ocasiones. No estoy satisfecho, sé que podemos hacerlo mejor. Hay cosas que mejorar, pese a que tenemos buenos resultados porque tenemos muy buenos jugadores".

El técnico afirmó que su objetivo es que Francia tenga un equipo muy competitivo, que el rival sepa que se medirá a una gran selección.

"Quiero que los rivales sientan el potencial que tenemos, que es increíble, que podemos hacer grandes cosas y que nos preparamos para eso. No es tanto para intimidar, es para ser mejores que el adversario", señaló.

Zidane se refirió brevemente a la muerte en España de Jesús de Miguel: "Estoy triste por lo que pasó, son cosas que nos afectan a todos, se me pone la piel de gallina. No nos gusta ver esto en un campo de fútbol. Estoy triste por la familia, espero que no volvamos a verlo".

- Lista de Zidane:

Porteros: Mike Maignan (Milan/ITA), Guillaume Restes (Toulouse/FRA), Robin Risser (Lens/FRA)

Defenssas: Andy Diouf (Inter Milán/ITA), Malo Gusto (Chelsea/ING), Jérémy Jacquet (Liverpool/ING), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Real Madrid/ESP), Adrien Truffert (Bournemouth/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE), Leny Yoro (Manchester United/ING)

Centrocampistas: Camavinga (Real Madrid/ESP), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Lucas Da Cunha (Como/ITA), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA)

Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool/ING), Désiré Doué (PSG/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Múnich/ALE), Pablo Pagis (París FC/FRA), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

El Gobierno se compromete a crear una oficina de atención a las víctimas del accidente de Urda, mientras los partidos retoman la precampaña electoral del 29 de noviembre. Sánchez viaja hoy a Valencia, Abascal a Granada y Feijóo prepara su visita a El Hormiguero el jueves, el mismo día que tendrá lugar la huelga general

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Un hotel para tu coche: dos españoles crean una aplicación para alquilar plazas de garaje por horas

Dos emprendedores de Granada buscan rentabilizar los huecos libres en estacionamientos privados y facilitar la reserva de plazas a conductores

Un hotel para tu coche: dos españoles crean una aplicación para alquilar plazas de garaje por horas

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

El experto explica que el momento exacto de la solicitud resulta determinante por la penalización asociada a cada mes de adelanto.

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

La Guardia Civil estima en 88.146 los migrantes retornados a Marruecos desde Ceuta

El dato figura en un informe fechado el 27 de octubre, que también contabiliza 862 rescates en aguas de soberanía nacional y 90 fallecidos desde el comienzo de la presión migratoria

La Guardia Civil estima en 88.146 los migrantes retornados a Marruecos desde Ceuta

La editorial Almadía ratifica el premio a David Silva Rojas tras revisar su novela por las sospechas de uso de IA: “Una herramienta de detección no demuestra cómo se escribió la obra”

La editorial mexicana mantiene el galardón de 20.000 euros tras examinar la documentación aportada por el escritor peruano y exige una disculpa a ‘El País’ por la publicación del reportaje

La editorial Almadía ratifica el premio a David Silva Rojas tras revisar su novela por las sospechas de uso de IA: “Una herramienta de detección no demuestra cómo se escribió la obra”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Un hotel para tu coche: dos españoles crean una aplicación para alquilar plazas de garaje por horas

La Guardia Civil estima en 88.146 los migrantes retornados a Marruecos desde Ceuta

‘El cambio necesario’: el PP presenta su campaña con Cataluña como su gran apuesta y con Feijóo haciendo tándem con Xavier García Albiol

Pedía 137.000 euros tras sufrir un accidente de tráfico, pero un detective de la aseguradora consiguió dejar la indemnización en 69.000 euros porque la pilló haciendo vida normal

ECONOMÍA

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

España ya es la tercera gran economía de la UE con los sueldos más altos tras alcanzar los 35.125 euros anuales en 2025

Los economistas alemanes se rinden ante el crecimiento de España: más empleo gracias a la inmigración y un crecimiento que llegó para quedarse

CASA 47 sorteará 442 viviendas en alquiler asequible desde 350 euros al mes: dónde están y cómo solicitarlas

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

DEPORTES

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”

La reflexión de Kylian Mbappé sobre los sueldos “indecentes” de los futbolistas: “El fútbol funciona así. No lo voy a revolucionar”

Jacobo Ramón, del gol salvador en el Santiago Bernabéu a pieza clave en el Como de Cesc Fábregas: “Es tímido, pero domina los duelos”

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda