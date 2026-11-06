Los madridistas Konaté, Camavinga, Tchouameni y Mbappé, en la lista de Zidane

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París, 6 nov (EFE).- Los jugadores del Real Madrid Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni y Kylian Mbappé figuran en la lista de convocados por el seleccionador francés, Zinedine Zidane, para los dos próximos partidos de Francia en la Liga de las Naciones.

En la lista de 23, para paliar las numerosas bajas, Zizou ha apostado por varios jugadores poco habituales, como Pablo Pagis, delantero del París FC.

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Entre las bajas, destacan jugadores que no suelen faltar en las convocatorias de Zidane, como Ousmane Dembélé, Jules Koundé, William Saliba, Maxence Lacroix, Manu Koné, Estéban Lepaul o Maghnes Akliouche.

El seleccionador aseguró que todas esas bajas le dan la oportunidad de "ver caras nuevas" en la selección para los partidos contra Italia en San Siro el 12 de noviembre y frente a Turquía en Burdeos el 15.

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Zidane se refirió al retorno a la selección de Mbappé, que abandonó la última convocatoria tras lesionarse en el primer partido,y no quiso desvelar si jugará en punta o en la banda.

"Es un jugador que puede jugar en varias posiciones, puede que le ponga en la suya favorita, en punta, no hay ningún problema con ello. Cuando convoco a un jugador es para que juegue en su posición natural, pero Kylian ha jugado en varias", dijo el técnico.

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También regresa Tchouameni, aunque Zizou, que aseguró que prefiere por delante de la defensa a jugadores más creativos, no desveló si alineará al madridista de salida.

El seleccionador aseguró que quiere probar a jugadores menos habituales, entre los que destacó a Pablo Pagis, al que señaló que ha convocado para paliar la baja de Aklilouche.

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Frente a la baja de Koundé, ha apostado por Malo Gusto, pese a que no tiene muchos minutos en el Chelsea, en lugar de otras opciones como Lucas Hernandez, que hizo un gran partido con el PSG contra el Barcelona.

"Hay muchas opciones y hay que tomar decisiones, pero la lista está abierta a todo el mundo. Creo que Malo Gusto lo merece", indicó el técnico.

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En ese mismo puesto puede jugar Warren Zaïre-Emery, opción que ya ha probado Luis Enrique, pero Zizou aseguró que "esto no es el club" y que el parisiense ha sido convocado como centrocampista.

El seleccionador se deshizo en alabanzas con Desiré Doué, del que dijo que "tiene un gran talento" y que le recuerda a él sobre el terreno: "Es un jugador que escucha, que quiere mejorar, ganar y aprender de los veteranos, en todo eso me recuerda a mí.

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Zidane reiteró que con respecto a los tres primeros partidos, el equipo tiene que mejorar en el aspecto ofensivo: "Pero no estoy preocupado, son cosas que vendrán con el tiempo. Pero si miras las estadísticas, tenemos la posesión, el 92 % de los pases y no se traduce en ocasiones. No estoy satisfecho, sé que podemos hacerlo mejor. Hay cosas que mejorar, pese a que tenemos buenos resultados porque tenemos muy buenos jugadores".

El técnico afirmó que su objetivo es que Francia tenga un equipo muy competitivo, que el rival sepa que se medirá a una gran selección.

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"Quiero que los rivales sientan el potencial que tenemos, que es increíble, que podemos hacer grandes cosas y que nos preparamos para eso. No es tanto para intimidar, es para ser mejores que el adversario", señaló.

Zidane se refirió brevemente a la muerte en España de Jesús de Miguel: "Estoy triste por lo que pasó, son cosas que nos afectan a todos, se me pone la piel de gallina. No nos gusta ver esto en un campo de fútbol. Estoy triste por la familia, espero que no volvamos a verlo".

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- Lista de Zidane:

Porteros: Mike Maignan (Milan/ITA), Guillaume Restes (Toulouse/FRA), Robin Risser (Lens/FRA)

Defenssas: Andy Diouf (Inter Milán/ITA), Malo Gusto (Chelsea/ING), Jérémy Jacquet (Liverpool/ING), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Real Madrid/ESP), Adrien Truffert (Bournemouth/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE), Leny Yoro (Manchester United/ING)

Centrocampistas: Camavinga (Real Madrid/ESP), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Lucas Da Cunha (Como/ITA), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA)

Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool/ING), Désiré Doué (PSG/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Múnich/ALE), Pablo Pagis (París FC/FRA), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA). EFE