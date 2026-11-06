Los consumidores rechazan que el Gobierno obligue a retirar el 12 % de producción aceitera

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Madrid, 6 nov (EFE).- Las organizaciones de consumidores han criticado la decisión del Gobierno por la que se obligará a retirar del mercado el 12 % de la producción de aceite de la campaña 2025-2026, que a juicio de Facua es "escandalosa".

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha expuesto a EFE Agro el descontento de su organización por la medida adoptada este viernes por el Gobierno y ha criticado la "inacción" del Ejecutivo cuando el precio del aceite de oliva estuvo disparado para los consumidores.

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Sánchez ha asegurado que el papel del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es estar "al servicio de la industria alimentaria y de las cadenas de supermercados".

En este sentido, el portavoz ha asegurado que, con esta decisión, el ministro se "desentiende por completo de los intereses de los consumidores" y que es una medida "impropia" de un Gobierno que "dice querer defender a la ciudadanía".

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Sánchez ha señalado que es "grave" que se "ayude a los grandes empresarios y productores", en particular al tener en cuenta la "devaluación" del poder adquisitivo de los españoles como consecuencia de la "subida de precios en alimentación" en los últimos años.

Por su parte, el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, ha afirmado que son "críticos" con la medida adoptada por el Ejecutivo.

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García ha recordado que, según sus datos, el precio del aceite sigue estando entre un 45 y 48 % más caro que en las cosechas de las temporadas 2020 y 2021.

En este sentido, OCU ha considerado que la medida se lleva a cabo sin tener en cuenta que el precio en los lineales "no ha bajado" respecto a hace cinco años.

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García ha explicado que entienden que dadas las circunstancias "haya que ayudar a determinados pequeños productores", pero ha matizado que esto no se tiene que hacer "a costa" de los precios para los consumidores.

Esta es la reacción de las organizaciones de consumidores al anuncio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) por el cual se decreta el almacenamiento obligatorio del 12 % de la producción de aceite de oliva declarada mensualmente por las almazaras, en instalaciones propias o ajenas.

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Esta medida se ha tomado debido al "abultado" nivel de existencias iniciales de la campaña 2026/2027 unido a las estimaciones de producción y supone la retirada temporal de 188.000 toneladas y comienza a aplicarse a partir de este mismo viernes.

Esos volúmenes permanecerán retirados del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027, con el objetivo de prevenir distorsiones en el mercado y garantizar su estabilidad, según un comunicado del Ministerio. EFE

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