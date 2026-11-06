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Los acampados de Sol piden responsabilidades por la "violencia extrema" del desalojo

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Madrid, 6 nov (EFE).- La organización de la acampada en la Puerta del Sol ha urgido a que se tomen responsabilidades, en especial a la Delegación del Gobierno en Madrid, tras el desalojo en la madrugada del pasado día 3 que se produjo, según han relatado, con "violencia extrema" y se saldó con un hospitalizado.

En una declaración a los medios de comunicación en la céntrica plaza, varios acampados, visiblemente afectados, han denunciado haber sido tratados "como basura" durante el desalojo efectuado por agentes de la Policía Nacional y la Policía Municipal en la madrugada del pasado martes.

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De acuerdo al relato que han expuesto los acampados, los agentes entraron en la acampada sin previo aviso, "rajando" con cuchillos tiendas de campañas. Una vez dentro, utilizaron tanto la "violencia verbal" como la "física", con gritos de "fuera rojos de mierda", "poneos a trabajar", "se acabó la fiesta" y "puto maricón".

"Terminé ayer de hacerme una radiografía en el costado izquierdo", ha relatado una de las acampadas para explicar las secuelas del desalojo que, en sus palabras, incluso ha provocado una crisis diabética a un hombre que no pudo recuperar su medicación.

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Asimismo, han asegurado que un joven permanece hospitalizado en el Hospital 12 de Octubre debido al traumatismo que le provocó una de las excavadoras utilizadas en el proceso de desalojo, y han agregado que los agentes usaron gas pimienta y les negaron la asistencia médica a "muchas compañeras" que "habían sido agredidas".

"No podía ver, ni hacer nada, lo único que podía hacer era llorar y gritar debido a una agresión por gas pimienta", ha detallado Juanlu Sánchez, uno de los portavoces de la Acampada 26S, que ha asegurado que tienen partes médicos y de lesiones para demostrar su denuncia.

En cuanto al interior de la acampada, la organización del movimiento 26S ha explicado que muchos han perdido todas sus pertenencias, incluidas las de las personas sin hogar que "se ven obligadas a vivir en la calle" y, tras el desalojo de Sol, se han quedado sin opciones de habitabilidad.

Los portavoces del movimiento 26S han negado los "bulos" que, a su juicio, ha propagado la Delegación del Gobierno y han mantenido que en ningún momento se les avisó de que iban a proceder al desalojo. La Policía, han dicho, "están para proteger, no para apalear".

"Alguien debe pagar por todo ello", ha reiterado la organización, que ha pedido "medidas de facto" que garanticen la imposibilidad de "cometer de nuevo este atropello" contra los derechos humanos.EFE

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