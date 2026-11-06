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Llega el Madrid Horse Week en una industria que genera 7.392M€ al año

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Inés Gutiérrez González

Madrid, 6 nov (EFE).- El Mutua Madrid Horse Week se consolida como el gran evento hípico mundial, y la duodécima edición, que se disputa del 26 al 29 de noviembre, convierte a Madrid en el epicentro internacional del deporte ecuestre y en escaparate de una industria que generó 7.392 millones de euros al año y cerca de 150.000 empleos en España.

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Un evento que supera las 225.000 visitas, más de 300 caballos y 550.000 euros en premios para los participantes, según el estudio del impacto del sector ecuestre, elaborado por Green Oak y Deloitte.

Durante cuatro jornadas, IFEMA reúne el deporte de élite, negocio, ocio y gastronomía, reafirmando la posición de Madrid como uno de los grandes referentes del mundo ecuestre que genera un retorno económico y mediático sostenido superior a los 12 millones de euros y alcanza miles de espectadores en todo el mundo.

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La dimensión de dicho evento es un importante motor económico para España. Según el estudio, las actividades vinculadas al mundo del caballo generan un movimiento económico anual de 7.392 millones de euros, equivalente al 0,59 % del PIB nacional, y contribuyen al mantenimiento de 149.863 puestos de trabajo. Además, su impacto alcanza ámbitos como la ganadería, la cría, el deporte, el turismo, la formación y la industria.

La incorporación de patrocinadores como Mutua Madrileña y otros del sector financiero, marcas de consumo, del automovilístico de alta gama resulta "fundamental" para la entidad para seguir impulsando el "crecimiento y poder consolidar su posición como una plataforma de visibilidad y proyección internacional".

El pabellón cuatro de IFEMA se convertirá en un espacio en el que se combinen varias experiencias de marca, ocio familiar, compras, gastronomía junto con la alta competición ecuestre. La oferta comercial contará con puestos de los principales patrocinadores del evento.

Un evento familiar que reúne al público de todas las edades. Los más pequeños podrán disfrutar de su primera experiencia como jinetes a través del Poni Park, lo que les acercará al mundo ecuestre de una forma divertida y adaptada.

Coincidiendo con las fechas cercanas a la navidad, el evento contará con un mercadillo navideño con una selección de marcas de moda, accesorios y complementos junto con una zona de restauración con grandes cadenas alimentarias para disfrutar de la gastronomía en los momentos clave del evento.

La experiencia continúa con la posibilidad de ver desde una vista privilegiada la competición, debido a la cercanía de las gradas a la pista de calentamiento, donde algunos de los mejores jinetes y caballos del mundo estarán presentes en las tres disciplinas; salto de obstáculos, doma clásica y enganches.

Durante cuatro jornadas, Madrid Horse Week 2026 reunirá a los mejores jinetes, amazonas y cocheros del mundo en la Pista Central del pabellón 6, combinando competición ecuestre de élite y actividades para toda la familia.

Del jueves 26 al domingo 29 de noviembre, el programa incluirá pruebas destacadas de salto, doma clásica y enganches, como la Copa del Mundo de Enganches, el Gran Premio Comunidad de Madrid y el Trofeo Cervezas Victoria. También habrá exhibiciones, el AON Pony Turf, el Jump&Drive Trofeo Porsche y el Porsche Show.

La competición culminará el domingo con el Longines FEI Jumping World Cup-Gran Premio Mutua Ciudad de Madrid, una de las citas más destacadas del evento.

igg/cmm

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