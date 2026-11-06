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La mejor dos años española, “Belisa Bay”, regresa a París

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Madrid, 6 nov (EFE).- “Belisa Bay”, la potranca de dos años que más valor ha dado en 2026 de cuantas entrenan en España, disputará el viernes 20 una carrera de Grupo 3 (una de las principales categorías internacionales) en el parisino Hipódromo de Chantilly, escenario de su última actuación, tercera de otro Grupo 3. El francés Pierre Charles Boudot será de nuevo su jockey.

“Belisa Bay” ha logrado cuatro victorias en la presente temporada, tres en Francia y una en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, en el Martorell (gran premio de primavera para los ejemplares de dos años). Entrenada en este recinto por el sevillano Álvaro Soto, defiende los colores de la cuadra de Arturo San José.

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Yegua con mucha velocidad, todos sus éxitos llegaron sobre los 1.200 metros. En su próxima carrera (Prix Miesque) tendrá un test de 1.400 contra buenas rivales, alguna ya ganadora incluso en más distancia. La bolsa para la ganadora es de 36.600 euros. La hija de “Bayside Boy” ya ha sumado 82.360 en su historial.

Sobre dieciséis potrancas inscritas, “Belisa Bay” luce con 45,5 el nivel oficial más alto de las siete que han sido ya valoradas por France Galop, organismo regulador de las carreras de caballos en el país vecino.

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No será esta yegua el único pupilo de Soto y San José que viajará los próximos días a Francia. El cuatro años “Skytree” será de la partida este domingo en los 1.600 metros del Prix Tantiéme, con 23.800 euros de dotación y la monta, en este caso, del belga Christophe Soumillon.

“Skytree” viene de imponerse en el Gran Premio de la Hispanidad en Madrd y es otro que también conoce la victoria en Francia. Su valor oficial allí, 48,5. EFE

fg/og

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