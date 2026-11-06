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La borrasca Bruna traerá desde el sábado intensas lluvias, viento y riesgo de inundación

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Madrid, 6 nov (EFE).- España está a las puertas de un "cambio importante de tiempo" por la borrasca Bruna, un amplio sistema de bajas presiones en el Atlántico, que provocará a partir del sábado lluvias fuertes y persistentes acompañadas de tormentas, vientos intensos y temporal marítimo en buena parte de la península y en Canarias, acompañados de posibles inundaciones y crecidas de ríos.

Los días más adversos serán el "domingo, lunes y martes", cuando se prevé que el temporal alcance su mayor "intensidad", según el pronóstico de Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, quien ha explicado que la borrasca ha sido nombrada por el servicio meteorológico portugués y es la segunda de impacto de esta temporada, tras Adam.

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En cuanto a las temperaturas, el portavoz ha avanzado que Bruna impulsará vientos muy húmedos, pero también templados, por lo que "las temperaturas subirán y se situarán en valores elevados para esta época del año", a pesar de las precipitaciones.

Ante este episodio adverso, desde Aemet han alertado de posibles inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos, sobre todo en áreas donde las lluvias sean más persistentes, como es el caso de las zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en el entorno del sistema Central de Ávila y Madrid, zonas con una mayor vulnerabilidad a las precipitaciones.

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Este viernes va a ser una jornada en general estable en la península, con bancos de niebla por la mañana que irán poco a poco levantando, mientras que por la tarde un frente llegará a Galicia y dejará lluvias y tormentas en esta comunidad y en zonas próximas además de en las Islas Canarias occidentales y en La Palma.

El sábado la borrasca Bruna se irá acercando a la península, con lluvias en Galicia que se extenderán a Asturias y Castilla y León y también a las Canarias occidentales y por la tarde a la isla de La Palma, donde podrán ser localmente fuertes.

Este día, llegarán fuertes vientos del sur, en el archipiélago canario podrán ser muy fuertes, y que provocarán un ascenso de las temperaturas, de modo que desaparecerán las heladas en la península, con un ambiente templado de día, más de 20 grados en puntos del Cantábrico y más de 25 grados en el Guadalquivir.

A partir del domingo, el episodio asociado a la borrasca será más "adverso" con precipitaciones fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, en Extremadura, Andalucía occidental, cordillera cantábrica y entorno al sistema central, es decir, sur de Castilla y León y norte de la Comunidad de Madrid.

En el resto de la península es poco probable que llueva, aunque podría hacerlo en costas de Cataluña y en Baleares y de forma dispersa, en las Islas Canarias montañosas, donde también se prevén lluvias fuertes y persistentes y acompañadas de tormenta.

Durante el festivo las temperaturas, en general, serán más altas y con una cota de nieve en niveles muy altos.

 Las temperaturas seguirán subiendo esta jornada, con mínimas por encima de 10 grados y máximas superiores a 20 grados en muchos puntos, favoreciendo un ambiente muy templado para la época del año.

Las lluvias persistirán y podrán ser "fuertes, abundantes y persistentes" y acompañadas de tormentas en Extremadura, Andalucía Occidental, entornos de la cordillera cantábrica y del sistema Central.

Para el martes, la situación continuará sin demasiados cambios con lluvias abundantes y vientos que podrán soplar con rachas muy fuertes en Canarias y el oeste peninsular, donde podrían derribar ramas y objetos situados en zonas elevadas; Además, el viento también provocará mal estado de la mar en el Atlántico.

El miércoles y jueves es probable que continúen las precipitaciones, sobre todo en el oeste y sur peninsular, aunque esta previsión todavía se deberá confirmar. EFE

(foto)

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