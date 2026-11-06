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La AUGC pide más medios marítimos en Ceuta por el notable incremento de presión migratoria

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Ceuta, 6 nov (EFE).- La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha solicitado este viernes un incremento de los medios del Servicio Marítimo de la Guardia Civil tras haber aumentado la presión migratoria con la constante salida de embarcaciones desde las costas de Ceuta hacia la península.

La asociación ha realizado esta petición en un comunicado después de que hoy haya sido localizado el cuerpo sin vida de un migrante en la playa de Benítez.

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AUGC reitera la necesidad de no retirar los refuerzos desplegados en Ceuta cuando "decae la atención mediática", aumentar de forma estable la plantilla con al menos 200 agentes más y dotar al Servicio Marítimo y a los GEAS de embarcaciones y medios adecuados.

AUGC recuerda que hoy ha sido localizado el cuerpo sin vida de un varón y el pasado 31 de octubre se recuperó otro cadáver del mar.

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"Son dos vidas más que se suman a una tragedia que la ciudad viene soportando sin interrupción en los últimos tres meses", ha dicho.

Según la organización, desde la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio, el número de fallecidos entre Ceuta y el lado marroquí "supera ampliamente el centenar" y advierte que algunas fuentes elevan la cifra a más de 140 cadáveres recuperados en ambas orillas.

"Solo en las primeras semanas tras la avalancha, el Instituto de Medicina Legal de Ceuta llegó a recibir más de ochenta cuerpo y a comienzos de agosto los fallecidos en aguas ceutíes en lo que iba de año rozaban ya el centenar", ha reflexionado.

La AUGC ha lamentado que este 2026 está siendo el "año más trágico" de migrantes muertos en las costas y ha dicho que la víctima de hoy podría ser una de las personas que entraron en la ciudad a finales de julio.

"Muchas de ellas tratan ahora de alcanzar la península a bordo de embarcaciones rudimentarias e incluso kayaks, una vía extremadamente peligrosa en aguas del Estrecho y la pasada semana, sin ir más lejos, una de estas embarcaciones se hundió", ha apuntado.

Y ha añadido que la labor de la Guardia Civil es salvar vidas pero "no puede sostenerse indefinidamente con los medios y la plantilla actuales ya que son los agentes de la Guardia Civil quienes, día tras día, rastrean la costa y recuperan los cuerpos, y lo hacen sin contar siempre con la ayuda adecuada". EFE

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