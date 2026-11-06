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Interior revela a la jueza que Marruecos detuvo a dos instigadores de la entrada en Ceuta

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Madrid, 6 nov (EFE).- El Ministerio del Interior ha revelado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que Marruecos detuvo a dos personas que administraban un grupo de Whatsapp utilizado para difundir llamamientos a la entrada masiva irregular en Ceuta de los días 30 y 31 de julio.

Así se desprende de una nota informativa elaborada por la Consejería de Interior de la Embajada de España en Marruecos, a la que ha tenido acceso EFE este viernes, y en la que se recoge que la detención de estos dos sospechosos tuvo lugar el pasado 6 de agosto por parte de la Gendarmería Real de Fnideq (Castillejos).

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Esta nota informativa forma parte de la batería de documentos que Interior ha remitido a Tardón, que investiga la entrada masiva irregular en Ceuta de los días 30 y 31 de julio.

La Consejería de Interior se hace eco de estas detenciones a raíz de su publicación en un medio de comunicación marroquí. Al primer detenido, al que se identifica con las iniciales "Y.Ch.", se le atribuye la "creación o administración principal" del grupo de Whatsapp.

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Así, el sospechoso habría utilizado la plataforma "para publicar y distribuir mensajes dirigidos principalmente a jóvenes en los que se alentaba a realizar desplazamientos hacia la zona de Fnideq y tratar de alcanzar Ceuta de manera irregular, incluyendo referencias expresas a intentos de entrada a nado".

El segundo individuo, que respondería a las iniciales "M.M.", también era sospechoso de "participar en la administración del mismo grupo de Whatsapp", si bien las investigaciones continúan abiertas para "determinar con precisión el grado de participación de cada uno, las dimensiones reales del grupo y la eventual existencia de otras personas implicadas en su administración o en la difusión de las convocatoria" de entrada.

En la nota informativa de Interior también subrayan que los tribunales marroquíes "están conociendo procedimientos relacionados con los acontecimientos", y que incluso un tribunal de Tetuán "ha dictado ya condenas contra varias personas investigadas por su participación en la organización o incitación de operaciones colectivas de cruce".

Esto prueba, según el informe, que "las investigaciones marroquíes no se están limitando a la intervención física sobre potenciales migrantes concentrados en el área de Fnideq, sino que comprenden también actuaciones de investigación digital orientadas a localizar a quienes administran los canales utilizados para promover desplazamientos y tentativas de entrada".

A pesar de estas dos detenciones, Interior advierte que "las informaciones actualmente publicadas no permiten establecer que el grupo investigado constituyera una estructura organizada de carácter estable ni que sus administradores dispusieran de capacidad acreditada para coordinar por sí solos una movilización masiva".

Ni tampoco hay constancia por el momento de "información verificable sobre el número de integrantes del grupo, el alcance real de los mensajes, la existencia de financiación, una eventual vinculación con redes de tráfico de migrantes o la participación de los detenidos en otras convocatorias". EFE

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