Illa irá al Supremo por el archivo de la causa contra Alvise por la PCR falsa de covid

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Barcelona, 6 nov (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recurrirá el archivo de la causa judicial contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por difundir una prueba PCR falsa de covid del exministro de Sanidad durante la campaña de las elecciones catalanas de 2021.

Fuentes de la Presidencia de la Generalitat han informado de que "se presentará un recurso de apelación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo" contra la resolución de sobreseimiento de esta causa por delitos contra el honor y falsedad documental.

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"El presidente recurrirá y quiere llegar hasta el fondo de este asunto", señalan las mismas fuentes, que advierten de que las redes "no pueden ser un espacio de impunidad para los agitadores y los propagadores de mentiras".

En su resolución, el magistrado argumentó que no había encontrado indicios suficientes de criminalidad de que Alvise hubiera falsificado el documento de la prueba PCR que difundió en Twitter o de que lo hiciera a sabiendas de su falsedad, por lo que rechazó elevar un suplicatorio a la Eurocámara para procesarlo. EFE

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