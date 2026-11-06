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Frente Amplio propone frenar también la subida de alquileres de locales comerciales

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Cádiz, 6 nov (EFE).- Frente Amplio ha anunciado que impulsará una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para frenar también la subida de los precios de los alquileres de locales comerciales a nivel estatal, una medida que cree que protegerá a pequeñas empresas.

La cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha hablado de esta iniciativa en la presentación este viernes de los candidatos de la alianza progresista por la provincia de Cádiz.

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La propuesta “busca proteger a autónomos y pequeñas empresas frente a subidas abusivas en los alquileres de locales" y contemplaría contratos mínimos de 5 años, limitar las subidas anuales y el derecho a la renovación con indemnización por expulsión especulativa.

“No puede ser que alguien que lleva con su mercería, su librería o su negocio familiar de toda la vida tenga que cerrar su comercio solo porque el propietario le suba el alquiler de manera abusiva", ha apuntado.

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"Muchos autónomos y autónomas están teniendo que cerrar porque les suben un 50 %. Queremos mantener la identidad de nuestras ciudades y proteger a las PYME frente a la especulación. Porque los rentistas también están acumulando cantidades enormes de capital en el mercado de los locales y especulando con él”, ha defendido.

La coalición ha reivindicado también que Cádiz debe ocupar un lugar central en la política de infraestructuras y transporte de la próxima legislatura.

Por ello, Frente Amplio quiere que la mejora de las conexiones ferroviarias en la provincia se convierta en "una prioridad".

La formación apuesta por conectar por ferrocarril la Bahía de Algeciras y la Costa Noroeste con la Bahía de Cádiz, una medida que fue registrada en el Congreso esta legislatura y que los candidatos de Frente Amplio quieren volver a poner encima de la mesa. EFE

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