Espana agencias

El PSOE retoma la precampaña con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda

Imagen OHRKOD6XQZHK5FW7VQQOV2B2DU
Guardar

El PSOE ha iniciado el acto de este viernes en Valencia --con el que retoma la precampaña electoral rumbo a las generales del 29 de noviembre-- con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Una vez que el secretario general, Pedro Sánchez, ha entrado al polideportivo municipal de El Cabanyal, junto a la cabeza de lista por Valencia, Pilar Bernabé, la líder del PSPV, Diana Morant entre otros dirigentes socialistas; ha comenzado un minuto de silencio en recuerdo de los 69 fallecidos tras el choque de dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles 28 de octubre.

PUBLICIDAD

A continuación ha comenzado una breve actuación musical de la cantante Ángela Cervantes y el guitarrista Miguel Sandoval, que han versionado un tema de Rosana dedicado a las víctimas.

5.000 ASISTENTES, LA MITAD SE QUEDARON FUERA

Antes del inicio del mitin, un portavoz de la organización ha pedido a los asistentes que ocuparan correctamente sus asientos porque el aforo máximo del polideportivo, de 2.500 personas, se ha visto desbordado: "Se han superado las expectativas" y "muchísima gente" ha quedado fuera.

PUBLICIDAD

Desde dos horas antes del acto, una larga cola de centenares de simpatizantes y militantes del PSOE ha rodeado el recinto para acceder el interior, muchos de ellos a gritos de "queremos entrar". En el exterior, en una de las calles aledañas, la organización ha instalado una pantalla y gran cantidad de sillas para que pudieran seguir el acto quienes no han podido acceder.

Fuentes del PSPV cifran en alrededor de 5.000 personas en total las personas que se han desplazado para el mitin, entre los que han podido acceder al polideportivo y los que no.

En uno de los laterales de los asientos se han situado decenas de representantes del profesorado valenciano, como gesto de apoyo a sus reivindicaciones en el marco de la huelga indefinida iniciada hace unos meses y actualmente paralizada. Antes del inicio, el público les ha dedicado unos aplausos.

Sánchez ha llegado al polideportivo sobre las siete de la tarde, con apretones de manos y selfis con los simpatizantes que estaban en la puerta durante su recorrido hasta la entrada. Dentro del polideportivo también ha habido un baño de masas cuando ha entrado el presidente y candidato, que ha tardado más de diez minutos en llegar al escenario hasta que ha comenzado el mitin, con una hora de retraso respecto a la convocatoria. Durante todo este paseíllo ha sonado la canción 'Llavors' de La Fúmiga.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

El Gobierno se compromete a crear una oficina de atención a las víctimas del accidente de Urda, mientras los partidos retoman la precampaña electoral del 29 de noviembre. Sánchez viaja hoy a Valencia, Abascal a Granada y Feijóo prepara su visita a El Hormiguero el jueves, el mismo día que tendrá lugar la huelga general

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

Juanjo Bona mira a los fantasmas del pasado en su nuevo single, ‘Pobre de mí’, y adelanta cómo será su segundo disco: “Más electrónico, más moderno, pero con bastante folclore”

El aragonés salido de ‘0T 2023′ estrena el primer adelanto de su segundo disco, y confiesa a ‘Infobae’sus inseguridades ante esta nueva etapa: “Hay veces que el miedo me atormenta y pienso: ¿hasta dónde podré llegar?”

Juanjo Bona mira a los fantasmas del pasado en su nuevo single, ‘Pobre de mí’, y adelanta cómo será su segundo disco: “Más electrónico, más moderno, pero con bastante folclore”

El único lago natural de Andalucía está en Córdoba, donde se encuentra la Laguna de Zóñar y cómo visitarla

A pocos kilómetros de un municipio de casas blancas, este espacio protegido reúne aves acuáticas, senderos señalizados y vistas sobre un paisaje agrícola de interior

El único lago natural de Andalucía está en Córdoba, donde se encuentra la Laguna de Zóñar y cómo visitarla

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

El experto detalla los criterios clave que las entidades bancarias evalúan antes de conceder una hipoteca, desde la estabilidad laboral hasta el nivel de endeudamiento previo del solicitante

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

La Fiscalía pide sentar en el banquillo a Koldo García, Víctor de Aldama, Isabel Pardo de Vera y Jéssica Rodríguez por el caso Koldo y solicita el archivo para otros 12

Un hotel para tu coche: dos españoles crean una aplicación para alquilar plazas de garaje por horas

La Guardia Civil estima en 88.146 los migrantes retornados a Marruecos desde Ceuta

‘El cambio necesario’: el PP presenta su campaña con Cataluña como su gran apuesta y con Feijóo haciendo tándem con Xavier García Albiol

ECONOMÍA

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

España ya es la tercera gran economía de la UE con los sueldos más altos tras alcanzar los 35.125 euros anuales en 2025

Los economistas alemanes se rinden ante el crecimiento de España: más empleo gracias a la inmigración y un crecimiento que llegó para quedarse

CASA 47 sorteará 442 viviendas en alquiler asequible desde 350 euros al mes: dónde están y cómo solicitarlas

DEPORTES

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”

La reflexión de Kylian Mbappé sobre los sueldos “indecentes” de los futbolistas: “El fútbol funciona así. No lo voy a revolucionar”

Jacobo Ramón, del gol salvador en el Santiago Bernabéu a pieza clave en el Como de Cesc Fábregas: “Es tímido, pero domina los duelos”

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda