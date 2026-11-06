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El Hierro suma otra jornada con más de 1.000 llegadas y su sistema de acogida bajo presión

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La Restinga (El Hierro), 6 nov (EFE).- Un total de 1.066 migrantes han llegado este viernes a Canarias en diez embarcaciones, 1.003 de ellos a El Hierro, en una jornada marcada por la fuerte presión sobre los recursos de acogida de esta isla y por las derivaciones hacia Tenerife para liberar plazas.

Las dos últimas llegadas a El Hierro se han producido durante la tarde, después de que Salvamento Marítimo ya hubiese auxiliado durante la madrugada y la mañana a 854 personas que viajaban en siete cayucos.

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La Salvamar Merkalina desembarcó sobre las 15:30 horas en el muelle de La Restinga a 40 personas y, alrededor de las 16:00, la Salvamar Navia llegó al mismo puerto con otras 109 rescatadas de una nueva embarcación.

Con estos dos rescates, son nueve los cayucos llegados este viernes a El Hierro, con un total de 1.003 personas.

A estas llegadas se suma una patera con 63 ocupantes que arribó sobre las 16:30 horas al puerto de Arrecife, en Lanzarote, lo que eleva el balance de la jornada en Canarias a 1.066 migrantes.

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En El Hierro, el primer cayuco del día había llegado sobre la 01:00 horas con 134 personas, seguido por otros con 174 y 166 ocupantes en torno a las 04:45 y las 05:00 horas.

El de mayor capacidad desembarcó sobre las 08:30 horas con 235 personas y posteriormente fueron auxiliadas otras embarcaciones con 54, 39 y 52 migrantes, antes de las dos llegadas registradas durante la tarde.

Los servicios sanitarios y de emergencia han indicado que los ocupantes de estos cayucos son de origen subsahariano y que entre ellos viajan también mujeres y menores, aunque se desconocen por el momento los puntos concretos desde los que partieron.

Nueve personas llegadas a El Hierro en diferentes cayucos durante los últimos días permanecen ingresadas en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes por distintas patologías.

La elevada ocupación de los recursos ha obligado al Estado a intensificar las derivaciones.

De este modo, durante esta jornada fueron trasladados por la mañana 350 migrantes desde El Hierro a Tenerife y estaba previsto hacer lo mismo durante esta tarde con otras 350 personas.

La situación ha provocado además una concentración de una quincena de vecinos de La Restinga, que han denunciado el "abandono" que consideran que sufre la localidad ante la acumulación de cayucos y migrantes.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, en declaraciones a pie de muelle ha reclamado solidaridad al resto de las islas y ha señalado que en El Hierro permanecían "dos mil y pico" migrantes, al tiempo que ha apuntado a la próxima apertura del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de Granadilla, en el sur de Tenerife, como una vía para aliviar la presión.

En este contexto, el Cabildo de El Hierro ha decretado la emergencia social ante el repunte y ha solicitado al Gobierno de Canarias y al de España más medios humanos y materiales, así como una rotación que permita el descanso del personal de Salvamento Marítimo, Servicio Canario de la Salud, fuerzas y cuerpos de seguridad, Cruz Roja y las ONG.

El pico de llegadas ha llevado también al Gobierno central a reforzar las gestiones con los países de origen, especialmente con Mauritania y Senegal, donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este viernes en Dakar "reforzar la gestión migratoria" y buscar una "solución conjunta".

También ha anunciado una aportación de 500.000 euros a la Marina Nacional senegalesa para medios de navegación y vigilancia.

Asimismo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el Ejecutivo ha activado la logística del Plan Canarias para derivar tanto a adultos como a menores no acompañados y ha anunciado medidas de emergencia para ampliar las plazas de acogida en las islas.

Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha reclamado ante el vicepresidente de la Comisión Europea Raffaele Fitto que la UE reconozca la condición específica de Canarias como frontera exterior atlántica y articule mecanismos de financiación, solidaridad y respuesta rápida ante episodios de elevada presión migratoria. EFE

cmg-gf/jmr/oli

(foto)(vídeo)

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