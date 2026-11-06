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El Gobierno anuncia que el 17 de noviembre comenzará la ampliación de espigones en Ceuta

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Ceuta, 6 nov (EFE).- La Delegación del Gobierno en Ceuta ha avanzado este viernes que el próximo 17 de noviembre comenzarán las obras de ampliación de los espigones fronterizos del Tarajal y Benzú, tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad el pasado julio.

El delegado del Gobierno, David de la Encina, ha anunciado estos trabajos y ha señalado que ese día está prevista la llegada a Ceuta de la embarcación que empezará la perforación para instalar pilotes en el subsuelo marino.

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"Ha sido una obra tramitada por el procedimiento de emergencia", ha argumentado.

David de la Encina ha señalado que durante los meses de agosto, septiembre y octubre el Ministerio del Interior ha gestionado la "importante cantidad de permisos" necesarios para llevar a cabo esta obra. Los permisos han requerido una cesión demanial del dominio público marítimo-terrestre, autorizaciones medioambientales y pruebas de solidez de las estructuras.

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"Tras esa complicada tramitación, el 17 de noviembre tendremos en Ceuta la embarcación para comenzar esta obra de gran calado con un presupuesto de unos 5 millones de euros", ha indicado De la Encina.

Los trabajos supondrán el recrecimiento de los espigones en torno a unos 150 metros mar adentro, a partir de la línea de fondo del actual espigón de 50 metros, y posteriormente se suplementará con la barrera flotante, por lo que, según el delegado, "podremos estar hablando de casi 500 metros de barrera que evitarán las entradas a nado".

Ha precisado que la estructura que conlleva la obra "replica pero mejora la estructura actual del espigón, lleva una escollera de piedra en la base marina del suelo y en altura aérea una serie de mallas antitrepa de acero galvanizado anticorrosión".

De la Encina ha añadido que se trata de una "complejidad técnica importante que ha llevado una tramitación delicada y resuelta de manera muy eficiente por los distintos departamentos y ministerios implicados, y merecerá la pena porque tendremos unas fronteras debidamente ampliadas y extendidas que nos darán mucha protección".

La ampliación de los espigones fronterizos ha sido una de las medidas demandadas para reforzar el paso del Tarajal, por el que a finales de julio entraron más de 80.000 personas. EFE

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