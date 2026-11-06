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El entrenador de la UD Las Palmas también era partidario de no jugar este fin de semana

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Las Palmas de Gran Canaria, 6 nov (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Albert Sánchez, reconoció este viernes que hubiera preferido no jugar el partido del próximo domingo ante el CD Eldense tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, pero argumentó que es una decisión que no depende de ellos y deben acatarla.

El técnico catalán explicó que, desde que conocieron la "impactante noticia" en el viaje de regreso desde Oviedo, el pasado martes, no ha sido una semana fácil "porque lo más importante es la vida y las personas", pero recuerda que son profesionales y deben continuar con su trabajo, "aunque lógicamente afectados" por la situación.

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"Mi opinión, como persona, es que no se tendría que jugar, pero no hay que darle más vuelta a algo que no depende de nosotros. Estamos mostrando nuestro apoyo como club y como personas, pero paralelamente tenemos que entrenar y preparar el partido del domingo a nivel táctico, técnico y mental", explicó.

Sánchez reiteró el apoyo "a los familiares de Demi, a los aficionados del Tenerife y a su plantilla" en estos duros momentos, y confirmó que también estará presente en el homenaje que se le rendirá este sábado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, junto a los cuatro capitanes de la Unión Deportiva y miembros del consejo de administración.

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"Guardamos un minuto de silencio antes del entrenamiento de ayer y hay mucha empatía por parte de los jugadores con esta situación, que ha sido una desgracia sin precedentes por la manera en que ha ocurrido. Tenemos la iniciativa de jugar con los colores del Tenerife e iremos al homenaje a dar soporte", relató.

El técnico barcelonés no quiso entrar a juzgar la acción en la que De Miguel resultó dañado, pero admitió que en el fútbol "es difícil medir" una jugada así.

El partido del próximo domingo se detendrá en el minuto 9 -dorsal que lucía De Miguel-, al igual que ocurrirá en el resto de encuentros programados, y en ese momento "habrá una carga emocional muy importante", sobre todo en aquellos jugadores "que coincidieron con De Miguel en algún equipo", pero considera que todos deben "aceptarlo, sobreponerse y tirar para adelante". EFE

rg/cda/cmm

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