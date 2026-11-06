Duelo para enderezar rumbos

Guardar

Cádiz/Oviedo, 1 nov (EFE).- Cádiz y Oviedo dirimen este sábado un duelo con el denominador común de recuperar sensaciones y enderezar rumbos, los cadistas tras su derrota frente al Mallorca (2-1) y los asturianos, después de perder ante Las Palmas (2-3) y empatar con el Numancia (3-3) pese a su contundencia goleadora.

El conjunto amarillo recibe al Oviedo con la pretensión de convertir el factor campo en argumento para sumar tres puntos importantes y continuar con su proceso de recuperación en la clasificación, después de haber caído de nuevo a plazas de descenso y sufrir la primera derrota bajo el mando de su nuevo técnico, Borja Jiménez.

PUBLICIDAD

En su debut el Cádiz ganó al Ceuta hace dos semanas, pero la derrota en el estadio Son Moix dejó un resultado especialmente doloroso por la forma en la que se produjo, después de que el club amarillo fuera inferior ante uno de los aspirantes al ascenso.

El Cádiz ha mostrado con el técnico abulense una mayor capacidad para mantenerse dentro de los encuentros, pero todavía necesita mejorar la gestión de determinadas fases, especialmente cuando el rival incrementa su presión y aparecen espacios.

PUBLICIDAD

La falta de continuidad y algunos desajustes en momentos concretos siguen siendo aspectos a corregir para transformar las buenas sensaciones en resultados.

El equipo mantiene varias ausencias, como las de los delanteros Iuri Tabatadze, lesionado de larga duración, además de los también arietes Vladys Kopotun y el uruguayo Gonzalo Petit.

PUBLICIDAD

El Real Oviedo llega a Cádiz necesitado de triunfos, después de encadenar la eliminación copera ante el Numancia y la última derrota en casa ante Las Palmas, con las bajas por lesión de Chris Ramos y Carlos Fernández.

De la relación de convocados se quedan fuera además por decisión técnica Aisar y Brandon Domingues. El lado positivo es que jugadores que acaban de regresar acumulan una semana de entrenamiento y Estanis Pedrola, Isfan o Ilyas Chaira tienen más oportunidades de volver al once.

PUBLICIDAD

La gran incógnita es si mes y medio después el técnico azul, Julián Calero, apostará por un sistema con dos extremos puros y un delantero, algo que no utiliza desde el derbi ganado al Sporting por las lesiones sufridas en dichas posiciones.

Con un dibujo táctico más ofensivo, Aldasoro es candidato a perder su sitio en el once inicial a favor de Alberto Reina o el mencionado Estanis Pedrola, mientras que Mingo y Alexandru Isfan se juegan un sitio en la delantera; además, Dani Calvo apunta a regresar al once inicial en la defensa en detrimento de Costas.

PUBLICIDAD

Los asturianos, que arrancan la jornada en novena posición y sumando 18 puntos, están a cuatro del 'playoff' y a ocho del ascenso directo. Su última visita a Cádiz fue en octubre de 2024 y los gaditanos vencieron 2-0 al equipo entonces dirigido por Javi Calleja.

Alineaciones probables:

Cádiz: Ezkieta; Díaz, Castro, Kovacevic, Arribas; Damián, Zárate, Vázquez, Ibón Sánchez, Cordero; y García Pascual.

Oviedo: Aarón Escandell; David Jiménez, Dani Calvo, Carlos Domínguez, Samu; Youness, Reina; Pablo Sáenz, Goti, Enzo Pérez; Mingo.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Nuevo Mirandilla, de Cádiz.

Horario: 16.15 horas. EFE

1012134

jsb/cb/pfg/rm/omm