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Dispositivo de apoyo al servicio forense de El Hierro ante el repunte de cayucos

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Santa Cruz De Tenerife, 6 nov (EFE).- El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife establecerá un dispositivo especial de apoyo al servicio forense de El Hierro ante el repunte de cayucos y la posibilidad de que puedan llegar personas fallecidas en alguna embarcación durante el fin de semana.

Esta medida, de carácter preventivo, se coordina desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias y se activará en caso necesario para el desplazamiento de los profesionales desde Tenerife.

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Des esta manera, se pretende que la atención médico-forense que se presta a la población residente en la isla no se vea afectada por esta situación.

En un comunicado remitido este viernes la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias recuerda que ha adquirido una cámara frigorífica con capacidad para seis cadáveres y gestionado la compra de un contendedor para el dispositivo que atiende a los migrantes en El Hierro, que se puso a disposición del dispositivo estatal de asistencia, a cargo de Cruz Roja.

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La Consejería atendió de esta manera en su momento a una petición directa de la ONG, a pesar de no ser una competencia del Gobierno de Canarias, para dar un trato digno a los fallecidos, y señala además que la cámara está funcionando desde noviembre de 2024. EFE

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