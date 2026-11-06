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Desembarcan en El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria a más de 1.021 migrantes, uno fallecido

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Las Palmas de Gran Canaria, 6 nov (EFE).- Salvamento Marítimo ha desembarcado en El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote desde las 21.00 horas de este jueves a más de 1.021 personas, una de ellas fallecida, que iban en cayucos y pateras detectadas en la ruta canaria y a esta hora está pendiente de dos nuevas asistencias.

En El Hierro, el tercer cayuco de este jueves fue rescatado a 74 kilómetros por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Navia, tras ser localizado por el helicóptero Helimer 204, lo que permitió desembarcar a las 21:00 horas a sus ocupantes: 92 personas de origen subsahariano, en su mayoría hombres, entre las que iban, además, 5 mujeres y 2 menores de edad.

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El cuarto y quinto cayuco llevado a esta misma isla también este jueves fueron auxiliados por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda a 55,6 kilómetros tras ser localizados, igualmente, por el Helimer 204.

Estas dos expediciones, conformadas por 218 y 283 personas, respectivamente, entre ellas una fallecida, fueron desembarcadas en torno a las 23:45 horas en El Hierro, tarea en la que la tripulación de Navia ayudó a la de Dipha.

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Entre estas 501 personas, de origen subsahariano y en su mayoría varones, se encontraban numerosas mujeres y menores de edad, según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia.

A la misma isla, la más occidental de Canarias, la Salvamar Navia acompañó a las 00:58 horas de este viernes hasta La Restinga a un cayuco localizado a 20,4 kilómetros con 174 personas a bordo.

Por su parte, la Salvamar Mizar acompañó a las 04.42 horas a otro cayuco localizado a 22,2 kilómetros con un número de ocupantes aún no facilitado por los servicios de emergencia.

Otro eco SIVE localizado a 24 kilómetros al sur de La Restinga, en la misma isla de El Hierro, movilizó nuevamente a la Salvamar Mizar, que acompañó hasta puerto a un grupo conformado por 166 personas que han sido desembarcadas a las 05:42 horas de este viernes.

Salvamento Marítimo está pendiente a esta hora de dos nuevas asistencias a embarcaciones con migrantes cerca de El Hierro, según ha informado a EFE la sociedad estatal.

Además, a las 22.00 horas de este jueves Salvamento desembarcó en Arguineguín, al sur de Gran Canaria, a un número indeterminado de personas de una nueva expedición de migrantes auxiliada en la ruta canaria.

Y a Lanzarote han llegado entre las 21 horas de este jueves y las 08.30 horas de este viernes 27 hombres magrebíes que iban en una patera y otra expedición conformada por 61 personas. EFE

gf-pcr/mcm

(Foto)

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