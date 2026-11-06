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Dancausa (NNGG): los migrantes que llegan a España deben integrarse, no será una opción

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Cáceres, 6 nov (EFE).- El presidente nacional de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, Ignacio Dancausa, ha defendido que los migrantes que llegan a España deben trabajar, integrarse y respetar la cultura y las tradiciones del país, y ha afirmado que "no va a ser una opción" decidir si se integran o no.

"Si vienes a España tienes que trabajar, tienes que adaptarte a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, por lo menos respetarlas", ha señalado Dancausa durante un acto del PP celebrado en Cáceres junto a la presidenta del partido en Extremadura, María Guardiola.

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Durante su intervención ha asegurado que en los últimos cuatro años han llegado a España más de 4,5 millones de personas y ha reclamado un mayor control fronterizo para evitar que quienes llegan lo hagan "para desestabilizarnos" o "extorsionarnos".

Dancausa también ha situado la vivienda entre las prioridades del PP para los jóvenes y ha anunciado que una de las propuestas de su partido es construir más de un millón de casas para facilitar su acceso.

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Asimismo, ha defendido rebajas del IVA y del impuesto de transmisiones patrimoniales para facilitar la compra de una vivienda.

El dirigente juvenil ha llamado a los miembros de NNGG a implicarse en la campaña electoral del 29N y ha calificado las próximas elecciones generales de "existenciales para España".

También ha reivindicado la reindustrialización, la creación de oportunidades laborales y la continuidad de la central nuclear de Almaraz como parte de las prioridades de su formación.

Por su parte, María Guardiola ha defendido las políticas de vivienda puestas en marcha por su Gobierno y ha asegurado que el programa Aval Joven ha permitido que cerca de 3.000 jóvenes puedan acceder a su primera vivienda.

"Esto no es un anuncio, esto son llaves, esto es esperanza, esto es futuro proyecto de vida", ha afirmado.

Guardiola ha destacado también el plan con el que la Junta de Extremadura prevé construir más de 3.500 viviendas en la región, así como las deducciones fiscales al alquiler y las medidas para liberar suelo público y agilizar la tramitación urbanística.

Frente a estas iniciativas, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de limitarse a anunciar medidas que, a su juicio, no resuelven el problema del acceso a la vivienda.

En clave electoral, Guardiola ha presentado el 29N como una oportunidad para propiciar un cambio político en España y ha pedido a los jóvenes que se impliquen.

"El conformismo no es neutral, el conformismo es un voto a favor de que todos sigan exactamente igual", ha afirmado.

La presidenta del PP extremeño ha defendido además la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones y de superar la división política.

"Necesitamos con urgencia un Gobierno que reconstruya la confianza en las instituciones, un Gobierno que trabaje para unir de nuevo a los españoles", ha señalado. EFE

evp/pcm/ros

(Foto)

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