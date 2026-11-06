Benidorm reunirá a unos 700 seguidores del Atlético en el Congreso de Peñas

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Benidorm (Alicante), 6 nov (EFE).- Benidorm acogerá del 13 al 15 de noviembre el V Congreso Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, un encuentro que reunirá a unos 700 aficionados rojiblancos procedentes de distintos puntos de España y de países como Francia, Inglaterra, Uruguay y Catar.

La cita, presentada este viernes en el Ayuntamiento, combinará las actividades propias de la reunión de peñistas con propuestas deportivas y de convivencia, además de iniciativas para dar a conocer la oferta turística y de ocio de la ciudad.

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El programa incluye la asamblea anual de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, coloquios, talleres y encuentros entre los representantes de las distintas agrupaciones de aficionados.

Uno de los principales atractivos será el triangular de fútbol previsto para la mañana del domingo 15 de noviembre, en el que participarán leyendas del Atlético de Madrid y del Valencia, junto a veteranos del Benidorm.

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El congreso contará también con representantes de las peñas internacionales y figuras históricas del club rojiblanco, entre ellas el exfutbolista benidormense Antonio López, impulsor y embajador de esta convocatoria. EFE

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