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Aschbacher (ESA) cree que una estación espacial robótica europea sería bastante asequible

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Madrid, 6 nov (EFE).- El director de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, ha dicho este viernes que construir una estación espacial, que fuera fundamentalmente robótica, sería "bastante asequible".

Aschbacher ha hecho esta consideración durante su participación en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio, organizado por Nueva Economía Fórum, en la que ha hablado sobre este sector y el papel de Europa y la ESA.

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El responsable de la ESA ha señalado que en la actualidad hay tres operadores estadounidenses construyendo capacidades para ofrecer estaciones espaciales sobre una base comercial.

En la ESA han hecho los cálculos de lo que costaría construir una estación europea propia y Aschbacher considera que "es bastante asequible".

Esa estructura no sería como la Estación Espacial Internacional, que está siempre habitada, sino que "estaría poblada parcialmente con astronautas, sería básicamente robótica" y a ella irían los humanos durante periodos de semanas o meses.

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Además, Europa podría ofrecer esa instalación a otros socios, como Japón o Emiratos Árabes, país este último que "tiene un programa de muy ambicioso para el espacio".

Aschbacher ha dicho que si tuviera que elegir tres prioridades en las que Europa debe ponerse al día, una sería los lanzadores y que, más allá de sus actuales cohete Ariane 6 y Vega-C, hay que invertir en uno reutilizable.

La segunda sería una conectividad segura, sobre lo que se está empezando a trabajar, pero en lo que hay que acelerar porque es “fundamental” para Europa y su industria europea.

En tercer lugar señaló que Europa “debe ser una potencia espacial independiente” y para ello tiene que poder llevar sus astronautas al espacio con sus propios medios, para lo que aún hay “mucho que hacer”.

Aschbacher ha estimado que llevaría unos diez años poder lanzar un astronauta en un transbordador europeo y volver a traerlo con seguridad, podría ser hacia Navidad del 2036.

"Esto va a tener un coste", pero si hay que comprar esas capacidades en Estados Unidos, en un proveedor comercial, también llevaría unos diez años.

Por lo tanto, "tenemos que tomar una decisión, si reunimos 5.000 millones, para darlos a una empresa de fuera de Europa, para que luego compitan con nosotros, o si invertimos en nuestras propias capacidades para que Europa pueda ser un actor importante en este terreno (...) La decisión le compete a los políticos".

La exploración de la Luna va a pasar de misiones individuales a una presencia robótica sostenida y las decisiones que se tomen hoy van a determinar quién construye las infraestructuras, quién desarrolla la tecnología, quién crea los mercados y quién establece el rumbo a seguir y se dijo seguro de que Europa quiere estar presente en ese contexto.

La elección a la que se enfrenta Europa es "bastante concreta", quiere simplemente comprar acceso a la siguiente era de exploración o quiere poseer las capacidades que darán forma a su propio programa, ha indicado.

Aschbacher ha considerado que debería ser propietaria de estas capacidades, lo que no significa que vaya a tener menos cooperación o que esté aislada, "sino que sea un socio más fuerte con el que otros quieran trabajar".

Durante muchos años se ha hablado del espacio en términos de ciencia, tecnología y descubrimiento, que sigue siendo un elemento fundamental, pero "el mundo ha cambiado rápidamente" y hoy tiene que ver también "con la resiliencia, la seguridad y la competitividad. Y cada vez más estamos hablando de asegurar la capacidad europea de actuar en sus propios términos".

Aschbacher también se refirió a España -cuarto contribuyente de la ESA- que "está asumiendo un liderazgo importantísimo en la comunidad europea del espacio” y que combina una industria muy bien establecida, con un sector espacial muy dinámico.

El responsable de la ESA fue presentado por Manuel de la Rocha, secretario de Estado y director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia del Gobierno, de quien dijo que tiene la responsabilidad de guiar a la ESA a través de uno de los momentos “más importantes de su historia” para adaptarla a nueva realidad.

España en “esta nueva aventura espacial, también ha querido ser protagonista de esa transformación” y el sector espacial es uno de los mejores ejemplos de cómo “ha entendido que el conocimiento, la ciencia y la innovación son la base de la prosperidad, la cohesión social y la soberanía de un país”. EFE

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