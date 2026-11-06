Antonelli cree que Mercedes tiene "una buena oportunidad" de lograr la 'pole' en Brasil

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São Paulo (Brasil), 6 nov (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido este viernes en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de São Paulo y dijo que Mercedes tiene "una buena oportunidad" para lograr la 'pole', aunque advirtió de la fortaleza de sus principales rivales.

“Creo que tenemos una buena oportunidad mañana. Sin embargo, estamos todos muy cerca. McLaren es fuerte y Red Bull también, así que intentaremos hacer todo lo posible para estar preparados”, declaró el piloto italiano, ya coronado campeón del mundo en el durante el GP de México, tras la sesión.

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Antonelli, que marcó el mejor tiempo del día con un registro de 1:10.763, se mostró satisfecho con las sensaciones al volante tanto en las vueltas rápidas como en las tandas largas, aunque reconoció que todavía hay aspectos por mejorar.

“No ha estado mal. Me he sentido bien con el coche, tanto a una vuelta como en las tandas largas. Todavía hay algo de trabajo por hacer, pero, en general, las sensaciones son buenas y estoy ilusionado con mañana”, explicó.

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El italiano, de 20 años, también expresó su deseo de conseguir otro buen resultado en Interlagos, un circuito "muy divertido" por el que siente un especial cariño, al recordarle a uno de sus ídolos, el brasileño Ayrton Senna.

“Es un lugar que me encanta. Sería increíble terminar el fin de semana con otro gran resultado. Por eso haré todo lo posible para situarme en la mejor posición y conseguirlo”, afirmó.

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Por último, se refirió a las dificultades que encontró en la primera curva, donde los baches complican la búsqueda del punto de frenada y el agarre es limitado.

“No es fácil encontrar el punto adecuado porque, a medida que aumenta el agarre, intentas frenar cada vez más tarde, pero hay bastantes baches y también resulta complicado gestionar la presión del freno. Intenté apurar un poco más, pero fue demasiado”, concluyó.

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EFE

amd/mp/car/ism