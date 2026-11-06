Aguirre-Mourinho: dos adversarios en el césped y dos admiradores fuera del campo

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César Toldrá

Valencia, 6 nov (EFE).- El mexicano Javier Aguirre y el portugués José Mourinho volverán a encontrarse este sábado en Mestalla como entrenadores del Valencia y del Real Madrid, respectivamente, después de haber protagonizado una rivalidad deportiva en el fútbol español que nunca impidió una relación personal basada en el respeto, la admiración profesional mutua y la complicidad entre dos técnicos de máxima exigencia competitiva.

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El encuentro tendrá además un carácter histórico, ya que será el último Valencia-Real Madrid que se dispute en Mestalla antes del traslado del conjunto valencianista al Nou Mestalla, una circunstancia que añade un componente especial a la cita.

Sus caminos coincidieron cuando Aguirre dirigía al Real Zaragoza y, posteriormente, al Espanyol, mientras Mourinho ocupaba el banquillo del Real Madrid. El balance de aquellos cinco enfrentamientos favoreció al técnico portugués, con dos victorias, dos empates y una derrota, aunque entre los resultados destacó especialmente el triunfo del conjunto aragonés en el Santiago Bernabéu.

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El primer duelo se disputó el 12 de diciembre de 2010, cuando el Zaragoza cayó por 1-3 ante el Real Madrid. Sin embargo, el 30 de abril de 2011, el equipo dirigido por Aguirre protagonizó una de las sorpresas de aquella temporada al imponerse por 2-3 en el Bernabéu.

El conjunto aragonés, que atravesaba una situación delicada en la clasificación y luchaba por evitar el descenso, consiguió una victoria de enorme valor ante uno de los grandes aspirantes al título.

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El tercer enfrentamiento llegó el 28 de agosto de 2011, con una contundente victoria madridista por 0-6 en La Romareda. Más de un año después, con Aguirre al frente del Espanyol, ambos técnicos volvieron a encontrarse en el Bernabéu, donde empataron 2-2 el 16 de diciembre de 2012.

El último duelo se disputó el 11 de mayo de 2013 en el estadio del conjunto catalán y terminó con otro empate, esta vez 1-1.

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El balance global fue de siete goles para los equipos de Aguirre y catorce para los dirigidos por Mourinho, una superioridad estadística del entrenador portugués que nunca tuvo reflejo en el plano personal, donde ambos mantuvieron una relación especialmente cordial.

Mourinho, conocido por su carácter competitivo, su personalidad vehemente y sus habituales enfrentamientos dialécticos con otros técnicos, no escatimó elogios hacia el mexicano y en agosto de 2011, antes de uno de sus partidos, se refirió a Aguirre como uno de sus entrenadores favoritos, tanto por sus cualidades profesionales como personales.

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El preparador portugués llegó incluso a referirse públicamente a él como "mi amigo Javier Aguirre", una expresión significativa en alguien poco acostumbrado a exteriorizar muestras de simpatía hacia sus rivales.

La admiración era recíproca y en una entrevista concedida al diario El País el 14 de diciembre de 2012, dos días antes de visitar el Santiago Bernabéu, Aguirre fue preguntado por su relación con Mourinho y respondió: "Desde que nos conocimos hicimos clic. Tengo una muy buena relación con él".

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El mexicano también destacó la dedicación profesional del portugués, su capacidad de trabajo y, especialmente, su relación con los futbolistas. En este sentido, llegó a señalar que la mayoría de jugadores que estuvieron a su órdenes hablaban bien de Mourinho, una circunstancia que consideraba uno de los mayores patrimonios que puede tener un entrenador.

La buena sintonía entre ambos resulta especialmente llamativa por sus diferentes formas de entender el liderazgo. Aguirre, caracterizado por su cercanía, espontaneidad, capacidad comunicativa y sentido del humor, contrasta con el perfil más exigente y meticuloso de Mourinho, cuya personalidad pública ha estado marcada en numerosas ocasiones por la controversia.

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Sin embargo, ambos comparten una dedicación absoluta al fútbol y una contrastada capacidad para gestionar vestuarios sometidos a una notable presión competitiva.

La historia de sus enfrentamientos tiene un vencedor estadístico, Mourinho, pero también deja para Aguirre el mérito de haber conquistado el Bernabéu con un Zaragoza que peleaba por la permanencia.

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Fuera del terreno de juego los dos entrenadores han expresado públicamente su admiración y han reconocido una conexión personal que, por sus propias palabras, va más allá de la habitual cordialidad entre profesionales.

El encuentro de este sábado añadirá un nuevo capítulo a la historia de ambos técnicos y tendrá como escenario un Mestalla que afronta su última temporada antes de dejar paso al nuevo estadio valencianista.

Una despedida que otorga un significado especial a un duelo que, más allá de los tres puntos, reunirá a dos entrenadores que han demostrado que la rivalidad deportiva no está reñida con el respeto y la admiración personal. EFE