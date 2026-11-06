73 detenidos en Melilla por defraudar a la Seguridad Social 3,5 millones en falsas bajas

Guardar

Melilla, 6 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Melilla a 73 personas por un fraude masivo a la Seguridad Social que supera los 3,5 millones de euros en la tramitación de falsas bajas laborales mientras simulaban ejercer como trabajadores autónomos o asalariados por cuenta ajena.

La investigación ha constatado que los presuntos defraudadores se inscribían como autónomos en una actividad laboral de escasa cualificación, pero se autoasignaban una base de cotización muy elevada y causaban baja pocos días después por accidente, según ha informado la Policía en una nota.

PUBLICIDAD

En concreto, se inscribían en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social en oficios como albañilería, peluquería, mozo de almacén, etcétera, y su base de cotización podía llegar hasta los 4.000 euros, “desproporcionada” para el común de los ingresos medios estipulados para dichas profesiones.

A los pocos días de constar de alta, los investigados declaraban haber sufrido un accidente cuyas secuelas le impedían desempeñar dicho trabajo, por lo que causaban baja laboral en ese mismo instante y pasaban a percibir una prestación mensual en proporción a la base de cotización impuesta, que era de muy alta cuantía.

PUBLICIDAD

Los accidentes aludidos solían ser caídas fortuitas o enfermedades, aunque lo común era indicar ser víctima de un falso accidente de tráfico en el que figuraban como testigos otros integrantes de la trama que, a su vez, se presentaban en otros casos como accidentados para beneficiarse del fraude.

Además de como trabajadores autónomos, la Policía ha constatado que la mayoría de los implicados estaban también dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como asalariados de terceras personas, por lo que en el momento de causar baja laboral recibían otra prestación mensual añadida a la de trabajador autónomo.

PUBLICIDAD

Los agentes detectaron que las contrataciones eran efectuadas por un grupo reducido de los mismos empresarios y advirtieron que dichas relaciones laborales databan de escasos días antes de haberse causado la baja, por lo que los contratadores pasaron a ser considerados también como investigados.

Pasado un año de baja laboral, y tras superar las pertinentes revisiones médicas periódicas, los investigados eran sometidos a examen por un tribunal médico para decretar si procedía desestimar la baja del presunto afectado y retornar a su actividad laboral o, por el contrario, apreciar una verdadera lesión y conceder la invalidez permanente, de modo que el defraudador hubiese logrado el fin buscado de obtener una pensión vitalicia.

PUBLICIDAD

Tras analizar todos los casos, la Policía constató que todos los encartados eran vecinos de un mismo distrito de la ciudad y encontró lazos familiares y relaciones de parentesco entre la inmensa mayoría de ellos.

Al ser vecinos, todos acudían al mismo centro de salud para prolongar las bajas laborales, uno de cuyos médicos atendía en concreto a la mayor parte de los ahora detenidos, por lo que también se encuentra encausado en la investigación.

PUBLICIDAD

Muchos de los accidentados presentaban lesiones en la misma parte del cuerpo y aportaron la misma resonancia magnética en más de una ocasión, tal y como ha podido comprobar la investigación policial.

Un porcentaje muy elevado de los casos era representado por un falso gestor administrativo de Melilla que se encargaba de toda la burocracia inherente al fraude y ya había sido detenido en varias ocasiones por su participación en delitos de falsedad documental, estafa y fomento de la inmigración irregular.

PUBLICIDAD

Según los testimonios de los investigados, el gestor no consta colegiado ni en dicho gremio ni en el de la abogacía y fue el principal urdidor de la trama aprovechando sus conocimientos en la materia para llevar a cabo el fraude.

La Policía ha llevado a cabo un registro en la oficina del principal encausado, donde intervino abundante documentación tanto física como electrónica que será analizada con posterioridad.

PUBLICIDAD

Durante el operativo policial en Melilla han sido detenidas 73 personas y se ha tomado declaración a un investigado no detenido. EFE

(Foto) (Vídeo)