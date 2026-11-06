Espana agencias

73 detenidos en Melilla por defraudar a la Seguridad Social 3,5 millones en falsas bajas

Guardar

Melilla, 6 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Melilla a 73 personas por un fraude masivo a la Seguridad Social que supera los 3,5 millones de euros en la tramitación de falsas bajas laborales mientras simulaban ejercer como trabajadores autónomos o asalariados por cuenta ajena.

La investigación ha constatado que los presuntos defraudadores se inscribían como autónomos en una actividad laboral de escasa cualificación, pero se autoasignaban una base de cotización muy elevada y causaban baja pocos días después por accidente, según ha informado la Policía en una nota.

PUBLICIDAD

En concreto, se inscribían en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social en oficios como albañilería, peluquería, mozo de almacén, etcétera, y su base de cotización podía llegar hasta los 4.000 euros, “desproporcionada” para el común de los ingresos medios estipulados para dichas profesiones.

A los pocos días de constar de alta, los investigados declaraban haber sufrido un accidente cuyas secuelas le impedían desempeñar dicho trabajo, por lo que causaban baja laboral en ese mismo instante y pasaban a percibir una prestación mensual en proporción a la base de cotización impuesta, que era de muy alta cuantía.

PUBLICIDAD

Los accidentes aludidos solían ser caídas fortuitas o enfermedades, aunque lo común era indicar ser víctima de un falso accidente de tráfico en el que figuraban como testigos otros integrantes de la trama que, a su vez, se presentaban en otros casos como accidentados para beneficiarse del fraude.

Además de como trabajadores autónomos, la Policía ha constatado que la mayoría de los implicados estaban también dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como asalariados de terceras personas, por lo que en el momento de causar baja laboral recibían otra prestación mensual añadida a la de trabajador autónomo.

Los agentes detectaron que las contrataciones eran efectuadas por un grupo reducido de los mismos empresarios y advirtieron que dichas relaciones laborales databan de escasos días antes de haberse causado la baja, por lo que los contratadores pasaron a ser considerados también como investigados.

Pasado un año de baja laboral, y tras superar las pertinentes revisiones médicas periódicas, los investigados eran sometidos a examen por un tribunal médico para decretar si procedía desestimar la baja del presunto afectado y retornar a su actividad laboral o, por el contrario, apreciar una verdadera lesión y conceder la invalidez permanente, de modo que el defraudador hubiese logrado el fin buscado de obtener una pensión vitalicia.

Tras analizar todos los casos, la Policía constató que todos los encartados eran vecinos de un mismo distrito de la ciudad y encontró lazos familiares y relaciones de parentesco entre la inmensa mayoría de ellos.

Al ser vecinos, todos acudían al mismo centro de salud para prolongar las bajas laborales, uno de cuyos médicos atendía en concreto a la mayor parte de los ahora detenidos, por lo que también se encuentra encausado en la investigación.

Muchos de los accidentados presentaban lesiones en la misma parte del cuerpo y aportaron la misma resonancia magnética en más de una ocasión, tal y como ha podido comprobar la investigación policial.

Un porcentaje muy elevado de los casos era representado por un falso gestor administrativo de Melilla que se encargaba de toda la burocracia inherente al fraude y ya había sido detenido en varias ocasiones por su participación en delitos de falsedad documental, estafa y fomento de la inmigración irregular.

Según los testimonios de los investigados, el gestor no consta colegiado ni en dicho gremio ni en el de la abogacía y fue el principal urdidor de la trama aprovechando sus conocimientos en la materia para llevar a cabo el fraude.

La Policía ha llevado a cabo un registro en la oficina del principal encausado, donde intervino abundante documentación tanto física como electrónica que será analizada con posterioridad.

Durante el operativo policial en Melilla han sido detenidas 73 personas y se ha tomado declaración a un investigado no detenido. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dardo de Noor Ben Yessef a Sarah Santaolalla en el estreno de La Séptima por Javier Ruiz: “No te pongas celosa”

El elogio de la presentadora a su jefe,provocó una réplica inmediata de su compañera, pareja del periodista: “Ya has cobrado, tranquila”

El dardo de Noor Ben Yessef a Sarah Santaolalla en el estreno de La Séptima por Javier Ruiz: “No te pongas celosa”

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Las autoridades confirmaron ayer la entrega a las familias de los cuerpos de 66 víctimas del accidente de Urda. ‘Cadena Ser’ publicaba que Koldo acusa al PP de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez, y horas después la Guardia Civil detuvo a seis personas en una nueva operación del caso Koldo. Todas las encuestas dan una ventaja holgada a PP y Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla

Desde la institución han precisado que la confirmación pública de las diligencias responde al “gran interés público” que ha despertado el caso, aunque han evitado ofrecer más detalles sobre el contenido de la investigación

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Pilar Rubio (48 años): “Tomo caldo de huesos todos los días, y lo preparo horneando la carne y la verdura y cociéndola a fuego lento durante 9 horas”

El enorme potencial nutritivo de este caldo, debido a su alto contenido en colágeno y su bajo aporte calórico, ha catapultado su popularidad en redes sociales

Pilar Rubio (48 años): “Tomo caldo de huesos todos los días, y lo preparo horneando la carne y la verdura y cociéndola a fuego lento durante 9 horas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla

Miguel Ángel Revilla cree que Vox saldrá del 29N con la capacidad de imponer “condiciones tremendas” al PP, que sacaría “menos votos que la última vez”

La OCU señala el “efecto cohete y pluma” con el que las gasolineras automáticas no han aplicado los descuentos del Gobierno

Las reclamaciones de los militares a los partidos políticos de cara al 29-N: profesión de riesgo, salarios más altos y reformas laborales

ECONOMÍA

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La especulación llega al campo: 900 fondos buitre controlan tierras por valor de 100.000 M€ y bloquean el acceso de jóvenes agricultores al agua y la tierra

Las pensiones españolas, las más generosas de la Unión Europea, absorben un tercio de la recaudación fiscal del Estado

DEPORTES

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”