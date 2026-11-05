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Vall d'Hebron creará réplicas digitales de órganos para personalizar los tratamientos

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Barcelona, 5 nov (EFE).- El Hospital Vall d'Hebron, junto con empresas tecnológicas, creará gemelos digitales humanos, unas réplicas personalizadas de órganos, sistemas o procesos biológicos que servirán para testar virtualmente los tratamientos antes de aplicarlos en el paciente.

Según ha informado este jueves el Hospital Vall d'Hebron, se trata de un proyecto único en el ámbito de la salud a nivel europeo y se financia con 11,7 millones de euros de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP).

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La iniciativa se desarrollará conjuntamente con empresas tecnológicas, a partir de la experiencia que ya tiene Vall d'Hebron en tecnologías 3D, inteligencia artificial, imagen médica y cirugía de alta complejidad.

Los gemelos digitales humanos son réplicas virtuales personalizadas de órganos, sistemas o procesos biológicos, creadas a partir de datos reales de los pacientes.

En este sentido, gracias a la combinación de imagen médica, datos clínicos, genómica, inteligencia artificial y modelos computacionales, estas réplicas permiten reproducir digitalmente el comportamiento de una enfermedad o de un órgano y simular diferentes escenarios terapéuticos.

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La capacidad predictiva de esta tecnología innovadora facilita la adopción de decisiones clínicas más precisas, seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente, probar su eficacia y seguridad en el gemelo digital, y reducir complicaciones y mejorar los resultados en salud.

"Los gemelos digitales tienen capacidad predictiva, es decir, avanzan cómo evolucionará un paciente, o qué efectos le puede provocar un tratamiento, antes de aplicarlo en el mundo real", ha afirmado el director clínico de Radiodiagnóstico del Hospital Vall d'Hebron, Manel Escobar.

A su juicio, estas herramientas deben ser "un apoyo a las decisiones clínicas" y contribuyen a "aprovechar al máximo los tratamientos personalizados".

Durante los próximos tres años se desarrollarán modelos computacionales avanzados para diversas especialidades médicas y quirúrgicas, con el objetivo de llevar la medicina personalizada a un nuevo nivel, según el hospital barcelonés.

Para hacerlo posible, Vall d’Hebron establecerá acuerdos con empresas tecnológicas punteras para codesarrollar los modelos computacionales y las soluciones digitales asociadas.

El objetivo no es únicamente incorporar tecnología existente, sino generar innovación conjuntamente con el sector tecnológico y acelerar su traslación a la práctica clínica en beneficio de los pacientes.

Entre los proyectos a desarrollar se encuentra la creación de gemelos digitales de la actividad eléctrica del corazón de pacientes pediátricos, la detección precoz de cardiopatías a partir de electrocardiogramas o tratar a pacientes con migraña.

También crear modelos que permitan planificar intervenciones como la ablación en casos de taquicardia ventricular, la implantación de la válvula pulmonar percutánea, extirpar tumores hepáticos o planificar los procedimientos en pacientes con Tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita.

El proyecto también contempla la creación de una plataforma federada para integrar datos clínicos multimodales, es decir, información médica procedente de diversas fuentes y en diferentes formatos.

También prevé el desarrollo de modelos anatómicos 3D personalizados que podrán visualizarse directamente en el quirófano, tanto en cirugía robótica como laparoscópica, incluyendo el uso de realidad aumentada. EFE

(foto) (vídeo)

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