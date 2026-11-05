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Patxi López: el PP se ha saltado el Estado de derecho si hubo una oferta económica a Koldo

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Bilbao, 5 nov (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que el Partido Popular "se ha saltado el Estado de derecho" con el objetivo de "destruir a los socialistas" si "se testifica" una supuesta oferta económica del abogado del PP al exasesor ministerial Koldo García a cambio de información para dañar al Gobierno de Pedro Sánchez.

López ha participado este jueves en Bilbao en el acto de presentación de las candidaturas del PSE-EE por Bizkaia, junto al cabeza de lista al Senado, Txema Oleaga, y la número dos al Congreso y actual secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro.

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En su intervención, el portavoz socialista se ha referido a una información que publica este jueves la Cadena SER que sostiene que el exasesor del exministro José Luis Ábalos, condenado por el caso mascarillas, pactó con el abogado del PP Alberto Durán un millón de euros y el pago de su defensa judicial a través de la empresa editora de Okdiario a cambio de información comprometedora sobre el Ejecutivo.

A su juicio, "se ha quedado en pañales" la campaña mediática de acoso para desalojar de la Moncloa a Felipe González, que denunció en 1998 el exdirector del diario ABC Luis María Anson, quien aseguró, ha recordado López, que "habían estado a punto de saltarse el Estado de derecho para conseguirlo".

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"En esta ocasión, si esto es verdad, si se testifica, el Partido Popular ya se ha saltado el Estado de derecho con tal de destruir a los socialistas", ha manifestado el portavoz del PSOE en el Congreso.

En este sentido, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "salga a dar la cara" ante un hecho "absolutamente grave".

"Dijo que nosotros somos mala gente" pero "la mala gente está en su casa. La mala gente, si esto es verdad, es él", ha reiterado. EFE

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