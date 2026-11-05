Milei equipara ante Sánchez socialismo y fascismo en la Cumbre Iberoamericana

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, ha equiparado este jueves socialismo y fascismo durante su intervención en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, ante el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, con quien ha mantenido varios desencuentros.

"El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía. Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política", ha dicho Milei.

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Según el mandatario, que protagonizó un frío saludo con Sánchez a su llegada a la cumbre, fascismo y socialismo "comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento". EFE

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