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Los jóvenes reclaman votar desde los 16 años y una reserva del 40 % de la vivienda pública

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Madrid, 5 nov (EFE).- El Consejo de la Juventud de España reclama, de cara a las elecciones del 29N, que el voto sea desde los 16 años y que se reserve el 40 % de la vivienda pública para los jóvenes.

Son algunas de las propuestas recogidas en el documento 'Condiciones para vivir en condiciones: Prioridades para mejorar la vida de las personas jóvenes en España' publicado este miércoles con las principales medidas que reclama la juventud en ámbitos como vivienda, empleo, salud mental, educación o igualdad.

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La entidad agrupa las demandas del tejido asociativo juvenil y plantea la necesidad de que las políticas públicas respondan a las necesidades de los jóvenes y garanticen su participación en las decisiones que les afectan.

Según el Observatorio de Emancipación de 2025, un joven tendría que destinar el 98,7 % de su salario al alquiler de una vivienda en solitario. Ese mismo año, solo el 14,5 % de los jóvenes estaba emancipado.

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Ante esta situación, piden ampliar el parque público de vivienda social y asequible hasta alcanzar la media europea, reservar el 40 % de la vivienda pública para jóvenes y mantener de forma indefinida la protección de las viviendas protegidas.

Además, regular los precios de los alquileres en las zonas de mercado tensionado para que no supere el 30 % de los ingresos de las personas jóvenes y adaptar la ley de arrendamientos urbanos al alquiler por habitaciones y pisos compartidos.

Dos de cada tres jóvenes comienzan su trayectoria laboral en empleos precarios que se prolongan durante años, destaca el estudio.

Reducir la jornada laboral semanal a 32 horas, aumentar el salario mínimo interprofesional y establecer una cuota cero permanente para las personas jóvenes autónomas son algunas de sus propuestas en ese ámbito.

También plantean facilitar el acceso al ingreso mínimo vital desde los 18 años para quienes cumplan los requisitos y revisar las barreras que dificultan su solicitud.

Las dificultades para emanciparse, la falta de perspectivas de futuro y la sensación de que las instituciones no responden a los problemas cotidianos condicionan la relación de la juventud con la política, advierte el CJE, que recuerda que el 93 % de las personas de entre 18 y 24 años considera necesarias nuevas formas de participación política.

Para avanzar en esa dirección, pide el voto desde los 16 años, evaluar el impacto juvenil en las políticas públicas y crear espacios públicos y canales estables para que los jóvenes participen en el diseño y la evaluación de las políticas que les afectan.

El Consejo reclama una educación pública, gratuita y universal, medidas contra el abandono escolar y el reconocimiento de las competencias adquiridas mediante la educación no formal y el voluntariado.

También reforzar la atención psicológica infantojuvenil, reducir las listas de espera y mejorar la orientación en los centros educativos abordando la salud mental desde sus determinantes sociales, como la precariedad, la vivienda y la discriminación.

El CJE defiende reforzar la educación en igualdad y afectivo-sexual y en el ámbito digital, mayor responsabilidad de las plataformas frente al odio, la desinformación, el acoso y la violencia digital. EFE

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