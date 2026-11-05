Los jóvenes reclaman votar desde los 16 años y una reserva del 40 % de la vivienda pública

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Madrid, 5 nov (EFE).- El Consejo de la Juventud de España reclama, de cara a las elecciones del 29N, que el voto sea desde los 16 años y que se reserve el 40 % de la vivienda pública para los jóvenes.

Son algunas de las propuestas recogidas en el documento 'Condiciones para vivir en condiciones: Prioridades para mejorar la vida de las personas jóvenes en España' publicado este miércoles con las principales medidas que reclama la juventud en ámbitos como vivienda, empleo, salud mental, educación o igualdad.

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La entidad agrupa las demandas del tejido asociativo juvenil y plantea la necesidad de que las políticas públicas respondan a las necesidades de los jóvenes y garanticen su participación en las decisiones que les afectan.

Según el Observatorio de Emancipación de 2025, un joven tendría que destinar el 98,7 % de su salario al alquiler de una vivienda en solitario. Ese mismo año, solo el 14,5 % de los jóvenes estaba emancipado.

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Ante esta situación, piden ampliar el parque público de vivienda social y asequible hasta alcanzar la media europea, reservar el 40 % de la vivienda pública para jóvenes y mantener de forma indefinida la protección de las viviendas protegidas.

Además, regular los precios de los alquileres en las zonas de mercado tensionado para que no supere el 30 % de los ingresos de las personas jóvenes y adaptar la ley de arrendamientos urbanos al alquiler por habitaciones y pisos compartidos.

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Dos de cada tres jóvenes comienzan su trayectoria laboral en empleos precarios que se prolongan durante años, destaca el estudio.

Reducir la jornada laboral semanal a 32 horas, aumentar el salario mínimo interprofesional y establecer una cuota cero permanente para las personas jóvenes autónomas son algunas de sus propuestas en ese ámbito.

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También plantean facilitar el acceso al ingreso mínimo vital desde los 18 años para quienes cumplan los requisitos y revisar las barreras que dificultan su solicitud.

Las dificultades para emanciparse, la falta de perspectivas de futuro y la sensación de que las instituciones no responden a los problemas cotidianos condicionan la relación de la juventud con la política, advierte el CJE, que recuerda que el 93 % de las personas de entre 18 y 24 años considera necesarias nuevas formas de participación política.

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Para avanzar en esa dirección, pide el voto desde los 16 años, evaluar el impacto juvenil en las políticas públicas y crear espacios públicos y canales estables para que los jóvenes participen en el diseño y la evaluación de las políticas que les afectan.

El Consejo reclama una educación pública, gratuita y universal, medidas contra el abandono escolar y el reconocimiento de las competencias adquiridas mediante la educación no formal y el voluntariado.

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También reforzar la atención psicológica infantojuvenil, reducir las listas de espera y mejorar la orientación en los centros educativos abordando la salud mental desde sus determinantes sociales, como la precariedad, la vivienda y la discriminación.

El CJE defiende reforzar la educación en igualdad y afectivo-sexual y en el ámbito digital, mayor responsabilidad de las plataformas frente al odio, la desinformación, el acoso y la violencia digital. EFE

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