Las Cortes de Castilla-La Mancha guardan un minuto de silencio por el accidente de Urda

Guardar

Toledo, 5 nov (EFE).- Las Cortes de Castilla-La Mancha han guardado un minuto de silencio al comienzo de la sesión plenaria en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) hace una semana, así como por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, muy vinculado a la localidad toledana de Navahermosa.

El presidente de la Cámara castellano-manchega, Pablo Bellido, ha leído ante los diputados el acuerdo de la Junta de Portavoces aprobado tan solo unas horas después de producirse el trágico accidente el 28 de octubre en la línea de tren Madrid-Sevilla, a la altura de Urda, cuando un tren embistió a un Iryo que estaba detenido en la vía, lo que provocó 69 muertos y decenas de heridos, de los que quedan 20 hospitalizados en la región.

PUBLICIDAD

Las Cortes de Castilla-La Mancha han expresado su más profundo dolor y las condolencias por las víctimas mortales de este trágico siniestro, así como han mostrado su apoyo y solidaridad a los heridos y afectados, a quienes han deseado una pronta recuperación.

También han destacado el trabajo desarrollado por el personal de emergencias y el sanitario, las fuerzas de seguridad, y han manifestado su gratitud por las muestras de apoyo recibidas de otras comunidades autónomas y países que "se nos unen en el respeto", ha dicho Bellido.

PUBLICIDAD

Asimismo, las Cortes han transmitido su pésame por la muerte del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel, fallecido este martes a los 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, donde permanecía ingresado en la UCI tras sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra. EFE

(foto) (vídeo)