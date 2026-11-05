La UD Coiñena, el único equipo de Tercera, se enfrentará al histórico Reyco Burela gallego

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Redacción deportes, 5 nov (EFE).- La UD Coineña FS de Málaga, único representante de Tercera División tras eliminar al Xerez, se medirá al Reyco Burela FS, un histórico que ha disputado varias fases finales de la competición y alcanzó las semifinales en 2015, en la segunda eliminatoria de la Copa de España de fútbol sala.

Según el sorteo celebrado este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, estos dos equipos quedaron emparejados en la segunda ronda que se disputará a partido único los días 24 y 25 de noviembre.

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Además, habrá un partido de rivalidad andaluza entre el Sima Granada y el Avanza Jaén Paraíso Interior, mientras que el Oleoinnova Mengíbar recibirá al Sala 5 Martorell MCD Grup de Cataluña.

Por su parte, el Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, líder de Segunda División, visitará al Gran Canaria FS, mientras que el Gasifred Atlético Ibiza, segundo clasificado, jugará en la pista del Energía Duero FS Salamanca.

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El resto de emparejamientos serán Ye Faky FS-MRB FS Móstoles, Pinseque AD-CD Leganés FS, Otxartabe CD-Unión África Ceutí, Flexliving Jumilla FS-Melistar FS, Soliss AD Bargas-Family Cash Alzira, Vulcanizados Ruiz Tafa FS-Castrez Futsal Suris Mataró, CD Tenerife Iberia Toscal-Entrerríos Automatización y Oleoinnova Mengíbar-Sala 5 Martorell.

Las eliminatorias se jugarán en la cancha del equipo de menor categoría. Los doce vencedores accederán a la siguiente ronda para buscar las dos plazas de la fase final de la Copa de España. EFE

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jmd/cmm