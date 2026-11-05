La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia en un nuevo operativo del caso Koldo

Madrid, 5 nov (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves el domicilio del exministro de Transportes josé Luis Ábalos en Valencia en el marco de un nuevo operativo desplegado por orden del juez que investiga el caso Koldo, según informan a EFE fuentes próximas a la investigación.
El operativo policial se enmarca en una pieza separada abierta el martes por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno después de que la UCO entregase un nuevo informe policial. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La UCO vuelve a registrar la casa de Ábalos en Valencia en una nueva operación secreta del ‘caso Koldo’ relacionada con un presunto blanqueo de capitales
El juez Ismael Moreno abrió este miércoles una nueva pieza secreta a raíz de un informe policial que apunta a otros presuntos amaños de obra pública
Nacen en Cataluña cinco cachorros de lobo: la especie se extinguió en la comunidad autónoma hace un siglo y está comenzando a recuperarse
En el año 2000, el mamífero regresó a la región de forma natural y hubo que esperar 25 años para la llegada de las primeras crías
Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente
Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox
Karmele Marchante confirma su fichaje por ‘GH VIP 9′ y se convierte en la concursante más veterana de la historia del reality
La periodista, de 80 años, ha adelantado el anuncio de Telecinco durante una conversación con El Sótano, donde también ha hablado de la posibilidad de coincidir con Belén Esteban
Cinco ejercicios clave para cuidar los tendones y prevenir la inflamación, según una experta
La tendinitis es una afección que se caracteriza por la irritación e inflamación de un tendón
MÁS NOTICIAS