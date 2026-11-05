La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia en un nuevo operativo del caso Koldo

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Madrid, 5 nov (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves el domicilio del exministro de Transportes josé Luis Ábalos en Valencia en el marco de un nuevo operativo desplegado por orden del juez que investiga el caso Koldo, según informan a EFE fuentes próximas a la investigación.

El operativo policial se enmarca en una pieza separada abierta el martes por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno después de que la UCO entregase un nuevo informe policial. EFE

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