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La Policía detiene a una mujer y un menor durante un desahucio por atentado a los agentes

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Málaga, 5 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Málaga a dos personas, un mujer de 48 años y un menor de edad, durante un desahucio por atentado a agentes de la autoridad.

Fuentes policiales han indicado a EFE que los hechos han ocurrido este miércoles en la calle Trinidad cuando los agentes estaban en el lugar por auxilio a la comitiva judicial en un lanzamiento ordenado por el Juzgado número 9 de Málaga.

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Durante el lanzamiento se produjeron momentos de tensión y altercados entre los manifestantes que estaban congregados en la zona para tratar de impedirlo y los policías que intentaban cumplir con la resolución judicial que así lo ordenaba.

En un determinado momento, la mujer ahora detenida arrojó gasolina en el acceso de la vivienda y atentó presuntamente junto con un menor contra los agentes, por lo que fueron arrestados. EFE

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