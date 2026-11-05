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Investigados los padres de un bebé de 14 meses intoxicado con cannabis en La Rioja

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Logroño, 5 nov (EFE).- La Guardia Civil en La Rioja ha investigado a un hombre, de 22 años, y una mujer, de 24, como presuntos autores de los delitos de lesiones por imprudencia grave y de incumplimiento de las obligaciones legales de asistencia inherentes a la patria potestad tras resultar intoxicado por cannabis su hijo, un bebé de 14 meses.

La actuación se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de la activación de los protocolos sanitarios de emergencia con motivo del ingreso hospitalario del menor en un centro médico de esta comunidad autónoma, ha detallado este jueves la Guardia Civil en una nota.

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El bebé presentaba un acusado estado de decaimiento y somnolencia, por lo que le realizaron diversas pruebas médicas para determinar el origen de su estado.

Los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de cannabis en el organismo del menor y se constató una intoxicación por esta sustancia estupefaciente, por lo que el bebé tuvo que permanecer ingresado bajo pronóstico moderado.

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Los agentes requirieron a los padres del menor para que explicaran las posibles circunstancias en las que su hijo pudo haber estado expuesto a esa sustancia.

Ambos indicaron que la intoxicación podría haberse producido de manera fortuita, al inhalar humo en un parque público donde, supuestamente, había terceras personas que consumían cannabis en las inmediaciones.

Los investigadores no encontraron elementos que permitieran corroborar la explicación ofrecida por los progenitores ni justificar razonablemente las circunstancias en las que se produjo la intoxicación.

Junto a la instrucción de las diligencias policiales, se activaron los protocolos de protección de menores, tras lo que el bebé quedó bajo la tutela y custodia provisional de los servicios sociales competentes, mientras se determinan las medidas de protección y se depuran las posibles responsabilidades legales.

La Guardia Civil ha añadido que, con el fin de preservar la intimidad, la privacidad y, sobre todo, el interés superior del menor afectado, no facilitará más información sobre este caso, en cumplimiento de la normativa en materia de protección de la infancia. EFE

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