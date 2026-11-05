Hacienda defiende que Adif ha tenido "más recursos que nunca" para invertir

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Madrid, 5 nov (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido este jueves que Adif ha tenido "más recursos que nunca" en los últimos años para invertir en infraestructuras a pesar de la prórroga presupuestaria, gracias tanto a la mayor dotación recogida en las cuentas de 2023 como a la elevada ejecución.

Preguntado por si la falta de presupuestos condicionó la inversión en Adif como sugirió el exministro Óscar Puente, el ministro de Hacienda ha señalado en una entrevista en Radiocable que "la ejecución, que al final es lo importante", supera el 90 %, lo que ha permitido a Adif "pasar del papel a los hechos más que nunca".

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El ministro ha calificado la dimisión de Puente como "una lección de buena política" frente a los casos de "mala política", entre los que ha citado el papel del expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón tras la dana de 2024.

También ha valorado la propuesta del Ministerio de Trabajo de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 5,3 % en 2027, una cuantía que ha subido un 66 % en los últimos años y que "no tributa".

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Además, el ministro ha avanzado que en los próximos días firmará con Brasil un memorando de entendimiento sobre la fiscalidad global para los "ultrarricos", que "tenemos que ser conscientes de que existe y que tienen que aportar" más. EFE