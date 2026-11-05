Feijóo se reunirá este jueves con el presidente chileno Kast pero no con Milei

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Madrid, 5 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá esta tarde con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en los márgenes de la XXX Cumbre Iberoamericana según han confirmado fuentes de la delegación chilena, mientras que, según el PP, no tiene previsto encontrarse con el mandatario argentino, Javier Milei.

El candidato del PP a presidencia y Kast se reunirán en un hotel de Madrid, después de que esta tarde haya arrancado la sesión plenaria de la cumbre, presidida por el rey, y con presencia de las delegaciones de los 22 países de la comunidad iberoamericana y los representantes de las naciones y organismos con estatus de observadores.

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En la plenaria también ha estado presente el presidente argentino, Javier Milei, quien, según fuentes de Génova, no tiene previsto reunirse con Feijóo como sí hizo el miércoles con el líder de Vox, Santiago Abascal.

La cumbre se ha inaugurado este jueves con la presencia de diez presidentes y las ausencias destacadas de los de Brasil, Luiz Inàcio Lula de Silva; México, Claudia Sheinbaum, y Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE

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