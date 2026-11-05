El salario mínimo subirá un 5,3 % en 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes

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Madrid, 5 nov (EFE).- El Gobierno subirá el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5,3 % en 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas, según la memoria del real decreto que ha sometido el Ministerio de Trabajo a audiencia e información pública.

Esta subida es superior a la planteada el miércoles por la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, que recomendaba subir el SMI un 4,9 % en 2027, propuesta que fue trasladada posteriormente a los agentes sociales sin entrar en pormenores de la negociación.

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El plazo para presentar aportaciones al proyecto de la norma concluye el próximo 16 de noviembre, momento a partir del cual podría ser aprobado por el Consejo de Ministros. EFE