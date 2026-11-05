El primer ministro de Portugal asegura que legado de Cristiano "resonará en la eternidad"

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Lisboa, 5 nov (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, aseguró este jueves que el legado de Cristiano Ronaldo, que ha anunciado su salida de la selección en una publicación en redes sociales, "resonará en la eternidad".

Montenegro, que se ha mostrado públicamente como un fan del jugador en repetidas ocasiones y que ha llegado a usarlo como ejemplo en sus discursos políticos por su empeño, agradeció al jugador su trabajo en una publicación en la red social X en la que incluyó una fotografía en la que ambos aparecen abrazándose.

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"Cristiano, GRACIAS. Lo que hiciste en el campo por Portugal resonará en la eternidad. Y, ahora, fuera del campo, seguirás siendo Portugal en el mundo", escribió.

El madeirense anunció hoy su retirada definitiva de la selección portuguesa de fútbol con un vídeo en el que afirmó que "llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección".

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"Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla", afirmó.

El madeirense hizo este anuncio tras haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre.

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"Hoy llegó el momento de entregar (la camiseta) al futuro. No fue una decisión fácil porque hay decisiones que no se toman apenas con la cabeza. Se toman con la cabeza, pero también con el corazón. Termina un camino que comenzó en agosto de 2003", afirmó el hasta ahora capitán de las 'quinas'. EFE