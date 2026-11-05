Espana agencias

Detenidos 14 jóvenes por los altercados tras una protesta de estudiantes en Manresa

Guardar

Barcelona, 5 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a catorce jóvenes, de los cuales trece son menores, relacionados con los altercados y saqueos producidos tras una protesta de estudiantes en Manresa (Barcelona) que tuvo lugar el 21 de octubre.

Cientos de estudiantes de secundaria convocados por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) se manifestaron ese día en Manresa (Barcelona) en apoyo a las demandas de los docentes de la educación pública catalana y contra la suspensión de salidas escolares y colonias, protesta que terminó con incidentes, daños en el mobiliario urbano y saqueos.

PUBLICIDAD

Según informan este jueves los Mossos d'Esquadra, ese día, junto a la Guardia Urbana de Manresa, se practicaron siete detenciones por desórdenes públicos y una octava por atentado a agentes de la autoridad.

La investigación ha permitido detener posteriormente a otras seis personas por desórdenes públicos, por robo con violencia y lesiones cometidos contra otras jóvenes.

Entre los detenidos hay trece menores de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, mientras que el mayor de edad arrestado tiene 19 años. De ellos, once son chicos y tres chicas.

PUBLICIDAD

Todos los detenidos acusados de desórdenes públicos y de atentado a agente de la autoridad son chicos. Uno de ellos, volvió a ser detenido tres días más tarde, el sábado 24 de octubre, en Barcelona durante los disturbios vinculados a Blocus

En cuanto a las tres chicas detenidas, están acusadas de robo con violencia y lesiones.

En concreto, diez detenidos están acusados de desórdenes públicos, una menor por atentado a agente de la autoridad, tres por robo con violencia y otra por lesiones. Una de estas menores acumula dos detenciones, una por robo con violencia y otra por lesiones.

La investigación también ha permitido identificar a otros dos menores, de entre 11 y 13 años, implicados presuntamente en un delito de robo con violencia y lesiones, aunque dada su edad son inimputables.

Según la Policía de la Generalitat, el 21 de octubre se produjeron altercados, actos vandálicos y saqueos en el centro de Manresa, daños a edificios públicos y lanzamiento de piedras contra los agentes y vehículos policiales.

Por estos hechos, los Mossos detuvieron ese día a un menor de edad por un delito de atentado a agentes de la autoridad.

Además, un grupo de menores cometió un robo con violencia y agredieron a otros jóvenes que participaban en la protesta. En paralelo, otro menor robó un paquete a un repartidor a domicilio.

Por la tarde, una vez finalizada la movilización, un grupo de jóvenes continuó alterando el orden público, concretamente, causando daños al mobiliario urbano con la quema de papeleras o con la rotura de vidrios en diversos establecimientos.

Posteriormente, entraron en un supermercado donde provocaron desórdenes, volcando estanterías y robando diversos artículos. También trataron sin éxito de abrir y saquear vehículos estacionados en la vía pública. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Uno de cada tres trabajadores de Madrid destina más de la mitad de su salario a la vivienda

Solo el 14,5% de los madrileños gasta menos del 25% de su sueldo en vivienda, según un informe de Randstad

Uno de cada tres trabajadores de Madrid destina más de la mitad de su salario a la vivienda

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Estas revelaciones se suman a lo que el propio Koldo había adelantado en mayo, durante su última palabra ante el Supremo, cuando denunció que “dos medios de comunicación” se habían reunido con él “para que mienta y engañe a todos los españoles”

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Getafe estrena Getávoli: un parque navideño gratuito con belén de 12 metros

Un belén gigante y una pista de hielo natural llegan esta Navidad. El Ayuntamiento confirmó fechas, tarifas y actividades del nuevo parque temático que funcionará hasta el 10 de enero en el recinto ferial de la localidad

Getafe estrena Getávoli: un parque navideño gratuito con belén de 12 metros

Huelga general del 11 de noviembre: estos son los horarios, servicios mínimos y sectores afectados

Transporte, colegios y sanidad dependerán del seguimiento del paro convocado por CCOO, UGT y CGT, mientras el Gobierno garantiza por decreto la cobertura en sectores estratégicos como energía y banca

Huelga general del 11 de noviembre: estos son los horarios, servicios mínimos y sectores afectados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo: Pedro Sánchez defiende “el diálogo frente a la imposición” en un inicio de plenario marcado por su encuentro con Milei

Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

Frío y rápido saludo entre Sánchez y Milei en la Cumbre Iberoamericana en Madrid: “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”

ECONOMÍA

Uno de cada tres trabajadores de Madrid destina más de la mitad de su salario a la vivienda

Uno de cada tres trabajadores de Madrid destina más de la mitad de su salario a la vivienda

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de ser joven en España: alquileres imposibles, empleos precarios y títulos que no garantizan un futuro mejor para la Generación Z

La España vaciada es más rica, pero sólo sobre el papel: 13 provincias mejoran su renta por habitante mientras pierden vecinos

DEPORTES

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Vinicius no consigue reivindicarse: poco desborde y poco peligro en el partido ante el AEK Atenas de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el AEK Atenas en Champions

Un Real Madrid sin imaginación paga la ausencia de Güler, aunque consigue una victoria con épica ante el AEK Atenas en Champions

Un extenista considera que Ferrero quiere venganza tras ser “despedido”: “Habrá pensado a qué tenista podría unirse para intentar derrotar a Alcaraz”