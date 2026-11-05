Detenidos 14 jóvenes por los altercados tras una protesta de estudiantes en Manresa

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Barcelona, 5 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a catorce jóvenes, de los cuales trece son menores, relacionados con los altercados y saqueos producidos tras una protesta de estudiantes en Manresa (Barcelona) que tuvo lugar el 21 de octubre.

Cientos de estudiantes de secundaria convocados por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) se manifestaron ese día en Manresa (Barcelona) en apoyo a las demandas de los docentes de la educación pública catalana y contra la suspensión de salidas escolares y colonias, protesta que terminó con incidentes, daños en el mobiliario urbano y saqueos.

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Según informan este jueves los Mossos d'Esquadra, ese día, junto a la Guardia Urbana de Manresa, se practicaron siete detenciones por desórdenes públicos y una octava por atentado a agentes de la autoridad.

La investigación ha permitido detener posteriormente a otras seis personas por desórdenes públicos, por robo con violencia y lesiones cometidos contra otras jóvenes.

Entre los detenidos hay trece menores de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, mientras que el mayor de edad arrestado tiene 19 años. De ellos, once son chicos y tres chicas.

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Todos los detenidos acusados de desórdenes públicos y de atentado a agente de la autoridad son chicos. Uno de ellos, volvió a ser detenido tres días más tarde, el sábado 24 de octubre, en Barcelona durante los disturbios vinculados a Blocus

En cuanto a las tres chicas detenidas, están acusadas de robo con violencia y lesiones.

En concreto, diez detenidos están acusados de desórdenes públicos, una menor por atentado a agente de la autoridad, tres por robo con violencia y otra por lesiones. Una de estas menores acumula dos detenciones, una por robo con violencia y otra por lesiones.

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La investigación también ha permitido identificar a otros dos menores, de entre 11 y 13 años, implicados presuntamente en un delito de robo con violencia y lesiones, aunque dada su edad son inimputables.

Según la Policía de la Generalitat, el 21 de octubre se produjeron altercados, actos vandálicos y saqueos en el centro de Manresa, daños a edificios públicos y lanzamiento de piedras contra los agentes y vehículos policiales.

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Por estos hechos, los Mossos detuvieron ese día a un menor de edad por un delito de atentado a agentes de la autoridad.

Además, un grupo de menores cometió un robo con violencia y agredieron a otros jóvenes que participaban en la protesta. En paralelo, otro menor robó un paquete a un repartidor a domicilio.

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Por la tarde, una vez finalizada la movilización, un grupo de jóvenes continuó alterando el orden público, concretamente, causando daños al mobiliario urbano con la quema de papeleras o con la rotura de vidrios en diversos establecimientos.

Posteriormente, entraron en un supermercado donde provocaron desórdenes, volcando estanterías y robando diversos artículos. También trataron sin éxito de abrir y saquear vehículos estacionados en la vía pública. EFE

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