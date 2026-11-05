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Cinco declaraciones de apoyo y examen de idoneidad, requisitos para candidatos a la FIFA

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Olga Martín

Madrid, 5 nov (EFE).- La presentación de una declaración de apoyo de al menos 5 asociaciones nacionales de las 211 que forman la FIFA y la superación de un examen de idoneidad forman parte de los requisitos que deben cumplir los aspirantes a la presidencia de la FIFA para ser candidatos a las elecciones del próximo 18 de marzo en Rabat.

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A falta de 13 días para que se cierre el plazo de presentación de candidaturas, la medianoche del 18 de noviembre, el exjugador de fútbol suizo Ramón Vega y el japonés Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA), anunciaron este jueves que van a presentar su candidatura.

El actual presidente, Gianni Infantino, en el cargo desde 2016, ya confirmó que optaría a la reelección el pasado mes de abril, después de haber sido avalado por aclamación en 2019 y 2023.

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Según los Estatutos de la FIFA, los candidatos al cargo deben haber desempeñado un papel activo en el fútbol como jugador o directivo dentro de la FIFA, una confederación o una asociación durante dos de los últimos cinco años antes de ser propuesto y deben superar un examen de idoneidad realizado por la Comisión de Revisión, que integran los miembros de la Comisión Electoral.

Los requisitos exigen además que el candidato deberá haber sido propuesto por una asociación miembro y tendrá que presentar declaraciones de apoyo de al menos cinco asociaciones miembros.

El hecho de ser propuesto como candidato por una asociación se entenderá como una declaración de apoyo y cada asociación solo podrá presentar una declaración de apoyo a favor de una persona. En caso de que una misma asociación presente declaraciones de apoyo para más de una persona, todas sus declaraciones quedarán invalidadas.

Las candidaturas al cargo de presidente deberán ser propuestas por escrito, firmadas por la parte interesada y dirigida a la secretaría general de la FIFA, con las declaraciones de apoyo.

La secretaría general de la FIFA remitirá todas las candidaturas sin demora injustificada a la comisión electoral para ser examinadas y que adopte una decisión sobre su admisión.

La Comisión de Gobernanza, Auditoría y Conformidad determinó que su presidente, Bruno Chiomento (SUI); su vicepresidente, Chris Mihm (USA), y su integrante Molly Rhone (JAM) conformen la Comisión Electoral, que a su vez componen la Comisión de Revisión.

Los miembros europeos del Consejo de la FIFA han mostrado al secretario general, Mattias Grafström, su preocupación por la independencia y la imparcialidad de Bruno Chiomento y plantearon si consideraría sustituirlo, dado que conoce a Infantino desde hace aproximadamente 20 años y es invitado habitual en eventos y competiciones de FIFA.

Gianni Infantino (Brig, Suiza, 1970) fue elegido noveno presidente de la UEFA el 26 de febrero de 2016, después del caso de corrupción desvelado en 2015, que acabó con quince años de mandato del suizo Joseph Blatter. Fue reelegido el 5 de junio de 2019 como candidato único por aclamación y volvió a serlo el 16 de marzo de 2023.

Aunque, tras su llegada al cargo, la normativa de la FIFA limitó a 3 los mandatos presidenciales, su primer periodo (febrero 2016/junio 2019) no se computa como su primer mandato ya que su elección se hizo para completar el que había iniciado Blatter en junio de 2015, según avaló el Consejo de la FIFA en diciembre de 2022 y puede ser reelegido hasta 2031. EFE

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