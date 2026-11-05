Ander Martín: “En Los Ángeles podemos pelear por todo”

Valencia, 5 nov (EFE).- El deportista alicantino Ander Martín, reciente campeón de Europa de 'Beach Sprint' (remo de mar), aseguró que en Los Ángeles 2028 puede “pelear por todo”, ya que se entrena cada día para estar “lo más arriba posible” después de ser reconocido por el Proyecto FER en el Roig Arena tras su título europeo.
“Se me pone la piel de gallina, además de ser un campeonato de Europa, es lo que significó para mí. Ha sido un año complicado, de muchos cambios, de crear una estructura diferente, un deporte muy nuevo del que vamos descubriendo cosas. Reafirmaba que vamos en la linea de trabajo correcta”, contó.
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Para Ander Martín, el Europeo salió “a pedir de boca”. “No recuerdo una competición que acabara así, es un aliciente para lo que viene por delante”, agregó el deportista de Torrevieja. “Entrenamos todo para intentar por lo menos estar lo más arriba posible”, explicó.
“Trabajamos para ello, por lo menos en los datos que podemos controlar. Veníamos de ser subcampeones de Europa y del mundo. Era ser realista con ello. Sabíamos que tenía las mejores velocidades que he tenido nunca, y la preparación también. Nunca me fío de nadie, en nuestra modalidad puede pasar cualquier cosa”, agregó Martín.
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Por último, el deportista FER explicó que va a seguir trabajando en la misma línea con la mirada puesta en Los Ángeles. “Trabajamos para estar lo más arriba posible. Mientras todo lo que podamos controlar esté controlado, podemos pelear por todo, toca seguir peleando. La ilusión en el entrenamiento es estar lo más arriba posible”, aseguró. EFE
plm/nhp/cmm
(foto)
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