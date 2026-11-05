AIReF calcula que el decreto de vivienda tendrá un coste fiscal de 1.300 millones anuales

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Madrid, 5 nov (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que las medidas incluidas en el real decreto ley de vivienda aprobado el pasado 6 de octubre, que se encuentra a la espera de la convalidación, tendrá un coste fiscal de unos 1.300 millones anuales en el periodo 2027-2031.

Este cálculo, recogido en el Informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de la AIReF y que publica este jueves el diario El País, se limita al real decreto 29/2026, actualmente en vigor y que previsiblemente convalidará la Diputación Permanente el próximo 12 de noviembre.

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Dicho decreto incluye la protección antidesahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes a la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027.

También establece límites a determinadas compras especulativas de vivienda, un IVA del 10 % para los pisos turísticos, un IVA del 4 % para vivienda protegida, beneficios fiscales para inquilinos y caseros y préstamos públicos al 0 % para la entrada de una hipoteca.

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Prácticamente la totalidad del impacto en déficit calculado por la AIReF -que es inferior a los 1.489 millones que estima el Gobierno- se deriva, precisamente, de la pérdida de recaudación derivada de las rebajas fiscales: 1.152 millones en 2027 y 1.331 millones anuales a partir de 2028.

Por el lado del gasto, alude a unos 5 millones derivados de los costes financieros asociados al mecanismo de financiación 'Tu casa' gestionado por el ICO. EFE

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