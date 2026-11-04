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Vinícius y Camavinga sustituyen a Güler y Tchouaméni y Luka Jovic, titular en el AEK

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(actualiza con la alineación del AEK de Atenas)

Redacción Deportes, 4 nov (EFE).- Jose Mourinho, técnico del Real Madrid, introduce cinco cambios en el once para el encuentro de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de este miércoles ante el AEK Atenas, incluyendo la ya anunciada titularidad de Vinícius, la entrada de Camavinga o la titularidad de Militao.

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Courtois vuelve a ser indiscutible en la portería después de haberse perdido el encuentro contra el Barcelona por un proceso gripal. En la defensa, el técnico portugués opta por Militao, en su primera titularidad tras su lesión, y Rüdiger como centrales, y le da a Dumfries el lateral derecho y a Cucurella el lateral izquierdo.

Las ausencias de Arda Güler y Aurélien Tchouaméni en la convocatoria aseguraban cambios en la zona del centro del campo. El doble pivote lo formarán Bernardo, que repite, y Camavinga. Vinícius volverá a ser titular, como ante el Leipzig, mientras cumple sanción en LaLiga, y estará acompañado por Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Yan Diomande.

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El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Dumfries, Militao, Rüdiger, Cucurella; Bernardo, Camavinga; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Por su parte, Marko Nikolic, entrenador serbio del AEK de Atenas, introduce cuatro cambios respecto a la alineación que perdió 2-0 frente al Panathinaikos en el derbi de Atenas el pasado fin de semana. Los nuevos titulares son Koita, Kairinen, el hondureño Kervin Arriaga y Gacinovic, quien acompañará al exmadridista Luka Jovic en la delantera.

Lazaros Rota era duda por el proceso vírico que tiene al equipo en jaque y al portugués Joao Mario ingresado en el hospital con neumonía. Sin embargo, el técnico serbio había anunciado en la rueda de prensa previa que se encontraba disponible y será titular.

También comunicó que el guardameta teóricamente titular Thomas Strakosha, quien se había fracturado la muñeca a comienzos de septiembre, entrenaba ya con normalidad, pero todavía no será de la partida.

El once titular del AEK de Atenas lo forman Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Koita, Kairinen, Arriaga, Majer; Gacinovic y Jovic. EFE

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